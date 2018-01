Ramid dément avoir traité El Ouardi de "ministre raté"

DÉMENTI - Le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme, Mustapha Ramid, dément avoir manqué de respect à l’ancien ministre de la Santé, Houcine El Ouardi, en le traitant de "ministre raté".

Dans un démenti diffusé sur le site officiel de son parti, pjd.ma, le leader Pjdiste se dit "extrêmement navré" qu’un journal électronique ait publié cette information "sans prendre la peine de s'assurer de sa crédibilité", affirmant relayer les propos qu’il a tenu dans le cadre d’une réunion interne du parti à Agadir.



Mustapha Ramid précise que lors de cette réunion, il a été question de débattre de plusieurs questions dont la santé. "Il est normal que l’on discute des réalisations et des faillites, mais certains ont extrait les propos de leur contexte et m’ont attribué des déductions complètement imprécises", dit-il au pjd.ma.

Bien plus, le ministre d’État estime que l’on cherche à semer le trouble entre le PJD et le PPS qui ont réussi "à tisser une alliance exceptionnelle", à son sens. Et de préciser avoir contacté le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdellah, à ce propos et que les deux partis sont convaincues plus que jamais que leur collaboration est appelée à se renforcée et ne pâtira pas de "mensonges gratuits".