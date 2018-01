Le guide beauté en toute qualité et 100% tunisien, pour contrer la hausse des prix

Beauty is watching herself in the mirror | bowie15 via Getty Images

COSMÉTIQUE- Si les prix ont augmenté pour les marchandises importées, pas de panique mesdames, il existe une panoplie de produits cosmétiques qui ne vous décevront pas.

Le 'Made in Tunisia' est sans doute la solution à cette crise, car oui, même pendant les crises, on aime prendre soin de soi.

Alors, pour se faire belle en ces temps difficiles, on opte pour les marques tunisiennes. On pourrait croire que c'est un défi pas toujours facile à relever, quand on s'est habituées à certaines marques étrangères.

Mais à commencer par les shampoings, les soins du corps et du visage, jusqu'au maquillage et aux compléments alimentaires, il est tout à fait possible de consommer tunisien, d'avoir des produits de qualité, éco-responsables, tout en limitant l'importation.

Hommes, vous êtes aussi concernés. Le HuffPost Tunisie vous propose de faire le tour des produits de beauté de marques tunisiennes.

De beaux cheveux, 100% tunisiens

Le shampoing de la marque Amarante (qui s'utilise tout aussi bien pour laver le corps), est produit à partir de l'huile d'olive extra vierge et aux extraits de laurier, avec un soupçon de citron de Sicile. Riche en acides gras et en vitamines A et E, il purifie les cheveux et les nourris.

Eva Beauty aussi propose des shampoings, riches en produits naturels et pour tous les types de cheveux et toutes les envies.

On passe aux soins, et là, le choix est énorme. Huile anti-chute, huile pour cheveux gras, huile anti-pelliculaire... Vous en trouverez pour tous les besoins, divers produits naturels, qui ne contiennent pas, ou alors très peu, d'agents chimiques. Le marché tunisien regorge de ces marques: Vous en trouverez chez Ecovillage, Ma douce Nature, Evexias, etc.

Du côté des produits bio, la marque Bio Orient propose une infinité de huiles végétales et de serums, de masques.

Au "coin phytothérapie", vous trouverez sûrement votre bonheur.

Des soins tunisiens pour une peau sublime

On pourrait se perdre aux rayons des savons pour le corps, aux différents parfums naturels et aux propriétés nourrissantes. Les marques citées plus haut, mais aussi plein d'autres dans la même gamme, proposent des savons naturels, qui sentent aussi bons que le bien qu'ils font au corps.

Gommages, Gels douche, serums, laits pour le corps, tout y est. Faites le tour des marques: Amarante, Eva Beauty, Maison de Senteurs, Ma Douce Nature, Jardins Amazigh, sans oublier Karesse Ecovillage, ou encore Bio Orient, et la liste est longue.

Un visage éclatant Made in Tunisia

Pas besoin de le répéter. Entre savons et huiles, gommages et baumes à lèvres, il suffit de chercher chez les mêmes adresses ci-dessus. Pour hydrater la peau, lui donner bonne mine, la nettoyer, et même pour se démaquiller, à chaque huile ses vertus.

Pour les peaux exigeantes, une marque tunisienne à découvrir, Rawka. Marque de soins, éco-responsable, dont les produits sont issus d'un mariage entre les algues marines et les extraits botaniques. Une marque qui revendique haut et fort sa tunisianité et qui regorge de savons, de lotions et crèmes pour le visage: anti-acné, anti-âge, anti-cernes, etc.

Démaquillants, nettoyants, exfoliants, argile, huiles... Les différents laboratoires tunisiens ont bien compris les nouvelles tendances et sont là pour satisfaire vos besoins et vos envies.

Ça sent bon le Tunisien

Pour ne plus sentir la crise économique au pays, on choisit de se parfumer tunisien.

On ne peut pas se passer du déodorant, fait d'aluminium et d'alcool, et autres ingrédients toxiques pour la santé? Et bien si! On choisit la pierre d'alun, beaucoup plus efficace et sans danger pour la santé. On en trouve facilement dans les souks, et ça existe aussi sous forme de poudre parfumée.

Et les parfums alors? Maison de Senteurs et Amarante proposent des eaux de toilettes, des eaux de parfums et même des eaux fraiches, pour hommes et femmes, inspirés de la nature, mais aussi aux parfums fruités.

LIRE AUSSI: Les incroyables vertus beauté du citron

On peut aussi opter pour les body splash qu'on trouve chez Ecovillage, pour en vaporiser à longueur de journée.

Close  La sélection de produits naturels/bio/tunisiens du HuffPost Tunisie sur  

Idéale pour les cheveux cassants et abimés,ce shampooing est riche en beurre de karité et huile d’argan afin de nourrir en profondeur et redonner volume et brillance aux cheveux.

Très connue pour ses propriétés capillaires, notre huile végétale de jojoba rééquilibre les cheveux gras en régulant leur production de sébum. Ses propriétés hydratantes, revitalisantes, anti-rides et assouplissantes en font l’alliée des peaux sèches et matures.

Un vrai tresor en or ce savon de la ruche fera de votre toilette un réel moment de plaisir, au miel , cire d’abeille , propolis , gelée royale & graines de pollen . Surgras , Fait main et saponifié à froid 100%naturel Adoucissant , purifiant , hydratant cicatrisant & réparateur . Pour tout types de peaux même les sensibles

Lotion pour nettoyer le visage en profondeur et réguler efficacement la sécrétion de sébum afin de prévenir les boutons d’acné. La lotion Purifiante Intense RAWKA est composée de 99.4% d’ingrédients d’origine naturelle. Conseil d’utilisation : Secouez le flacon puis appliquez, sans rinçage, sur les zones concernées à l’aide d’un coton.

Un parfum gourmand au mélange de notes fruitées et douces qui met l’eau à la bouche avec son accord acidulé de la pomme d’amour et de la douceur de la cerise, relevé par des notes de chocolat, de vanille et de musc.

Body butter une texture enveloppante au parfum léger qui prévient la sécheresse cutanée en nourrissant et assouplissant la peau. La synergie de l’huile d’argan et l’huile de noix de coco avec le beurre de Karité donne ce beurre fondant aux propriétés hydratantes, réparatrices et nourrissantes.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





On se maquille tunisien

Il y a des noms assez connus, comme Lella, Kolsi ou Elegant, qui sont présents depuis des années sur les marchés tunisiens, et qui proposent toutes sortes de produits. Il y en qui sont un peu moins connus.

Mahassen, est une marque tunisienne créée en 2000 par une professionnelle de la beauté, de plus de 30 années de carrière.

La marque de maquillage était jusqu'à tout récemment destinée aux professionnels, ce n'est qu'à partir de 2015 que sa distribution a pris une plus grande échelle. Ceci dit, elle est fabriquée dans des labos européens.

Macoco, est une autre marque tunisienne qui se place dans le haut de gamme, mais aux prix raisonnables. Elle a été créée en 2016, et offre aujourd'hui une gamme large de produits. Le maquillage est fabriqué dans des labos italiens, tandis que les produits de soins sont fabriqués dans les labos tunisiens.

Mais pas que!

La plupart des marques tunisiennes de cosmétique citées plus haut proposent aussi des huiles de massages, des kits pour les hammams, etc.

Et elles n'oublient pas de parfumer les maisons également, avec des parfums d'ambiance aux différentes fragrances. Votre linge peut aussi sentir la nature, avec les parfums pour le linge que certains proposent.

Pour les adeptes des compléments alimentaires, on en trouve chez BioOrient ou encore chez Linéa.

Plus on s'éloigne de l'industrialisation, mieux c'est.

Alors on consomme tunisien, pour le bien du pays et d'une façon responsable, pour le bien de l'environnement et de sa propre santé.

N'oublions pas qu'il y a des recettes beauté et d'hygiène, qu'on peut produire soi-même. Du shampoing au dentifrice, en passant par les masques, absolument tout peut-être fait-maison.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.