OPENMYMED 2018: deux marques marocaines parmi les lauréats

MODE - Les vainqueurs de la 8e édition de l'Open My Med Prize, concours organisé par la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode, ont été dévoilés. Parmi les 300 candidats de neufs nationalités qui concouraient au prix, 13 lauréats ont été sélectionnés, dont deux jeunes créatrices marocaines.



Après Amine Bendriouich en 2017, c'est au tour de Zyne et LRNCE, deux marques marocaines, d'être distinguées par les votes du public et d'un prestigieux jury composé de 20 professionnels de la mode tels que Sidney Toledano, Président de Christian Dior Couture, Bruno Pavlovsky, Président des zctivités mode chez Chanel, le jeune créateur français Jacquemus ou encore Sophie Delafontaine, Directrice artistique de la Maison Longchamp.

Portée par Zineb Britel et Laura Pujol, Zyne est une jeune marque qui réinvente la babouche traditionnelle marocaine pour une version terriblement mode. Strass, perlage, franges ou encore juxtapositions de matières... La marque transforme le chausson oriental en incontournable du dressing mode grâce à de l'originalité et de l'audace.

Fondée par Laurence Leenaert, une jeune créatrice belge installée Marrakech, LRNCE (lettres clin d'œil à son prénom), développe pour sa part des produits inspirés des motifs berbères à l'échelle internationale. Des tapis aux sacs en passant par les textiles ou la poterie, la marque met en lumière l'âme de Marrakech et du désert marocain dans des créations artistiques et intemporelles.

Parmi les lauréats des autres pays du bassin méditerranéen en compétition, le créateur égyptien Amr Saad, la marque espagnole Lautem, la Tunisienne Anissa Aida, le Portugais Luis Carvalho et les créateurs de la marque turque T.A.G.G.

Les 13 gagnants seront invités au Fashion Booster Campus à Marseille pour une formation d'élite de 5 jours ciblée sur les trois besoins fondamentaux des jeunes marques: marketing, commerce et communication. Dispensé par des experts internationaux, cet accompagnement évalué à près de 30.000 euros par lauréat (soit plus de 330.000 DH), vise à accompagner les jeunes créateurs dans leur développement international en assurant la cohérence de leur image de marque à 360°, ainsi que la réalisation de leur plateforme et les guidelines physiques et digitales de leur identité.