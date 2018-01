Signature mardi d'une convention de partenariat entre le HCA et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Une convention de partenariat sera signée mardi à Alger entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le Haut commissariat à l'amazighité (HCA), en vue de "consolider et promouvoir" l'utilisation de la langue amazighe dans le domaine touristique, indique l'APS.

L'objectif de cette convention, dont la cérémonie de signature sera présidée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassen Marmouri, et le président du HCA, Si El Hachemi Assad, est de "consolider et promouvoir l'utilisation de la langue amazighe dans les divers domaines, activités et métiers du tourisme et de l'artisanat (promotion, formation, communication et orientations touristiques...), et ce dans le cadre de la consolidation de l'unité nationale".

Outre l'intégration de tamazight dans la communication touristique (panneaux sur les sites, frontons des établissements hôteliers, spots ), les principaux axes de ce partenariat s'articulent autour de "la promotion de l'artisanat traditionnel comme atout pour l'attraction touristique, la réalisation d'un glossaire des métiers en tamazight et l'organisation de rencontres de formation en direction des guides touristiques".

Soucieux de participer avec efficience à la prise en compte et au traitement des nouvelles données requises par la récente stipulation constitutionnelle, le HCA "s'engage davantage à poursuivre et affiner son action par la coopération et le partenariat avec les départements ministériels".

Il est à rappeler que le HCA, travaillant en étroite collaboration avec les institutions et organismes concernés de l'Etat, aux niveaux national et de wilayas, ainsi qu'avec de nombreux acteurs agissant dans le champ culturel, a suscité et signé de nombreuses conventions de partenariat mettant en place des cadres permanents de concertation et de mise en oeuvre de programmes de travail conjoints.

