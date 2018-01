Le prix de l'innovation interculturelle décerné au projet tunisien "Unleash Tunisia Venture Bus"

Le projet “Unleash Tunisia Venture Bus” de l'association tunisienne ”Young Leaders Entrepreneurs" a reçu le prix de l’innovation interculturelle de la part de l'Alliance des Civilisations des Nations Unies et le groupe BMW à New York dans le cadre du concours “Intercultural innovation award” (Prix de l’innovation interculturelle). Ce projet a été distingué parmi les 1000 nominations de projets liés à l'innovation culturelle à travers le monde.

Initié en 2016 “Unleash Tunisia Venture Bus” vise à former des jeunes diplômés tunisiens dans le domaine de la gestion des affaires, dans la communication, les stratégies pour monter son projet ou pour tisser des réseaux dans le monde des affaires, etc. Munis de nouvelles compétences personnelles et professionnelles, ces jeunes se dirigent vers leurs régions respectives pour transmettre leur savoir, a expliqué a Wajdi Belloumi, trésorier du ”Young Leaders Entrepreneurs“.

Le but étant de décloisonner les régions marginalisées en offrant des opportunités aux jeunes. (vidéos ci-dessous)

