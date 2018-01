L'actrice tunisienne Dorra Zarrouk a remporté le prix "Meilleure actrice de cinéma en 2017", par le magazine égyptien "What happens?", et ce grâce à son interprétation dans le film "Tesbah Ala Kheir" ("Bonne nuit", en Français).

Dans une publication sur son compte instagram, l'actrice remercie son public du monde arabe et le magazine en question, sans omettre de féliciter "Ahmed Sakka", pour le prix du "Meilleur acteur".

La Tunisienne la plus suivie a commencé au Théâtre, au début des années 2000, avant de se faire connaitre du grand public dans la série Maktoub en 2008. Depuis elle enchaine les tournages entres les productions tunisiennes, égyptiennes, syriennes, aux côtés de grands acteurs comme Omar Sharif et sous les ordres de grands réalisateurs à l'instar de Youssef Chahine, Khaled Youssef, etc.

Dorra Zarrouk continue ainsi à briller dans le monde arabe à travers son style raffiné et son talent d'actrice.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.