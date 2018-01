Une zone industrielle d'aéronautique "pourrait voir le jour" dans la région de Fès

INDUSTRIE - Une zone industrielle dédiée au secteur de l’aéronautique "pourrait voir le jour" dans la région Fès-Meknès, a indiqué, samedi 13 janvier à Fès, le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

"Il y a une réflexion à ce sujet, ainsi qu’une concertation entre les ministères de l’Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, de l’Enseignement supérieur et la région", a indiqué M. El Othmani qui s’exprimait lors d’une rencontre avec les élus, les opérateurs économiques, les membres de la société civile de la région et les responsables des services extérieurs, dans le cadre d’un programme gouvernemental de communication avec les régions du royaume.

Le chef du gouvernement, qui a souligné que le foncier destiné à la mise en place de cette zone est disponible, a émis le vœu de voir ce projet se concrétiser et une école de formation des compétences en aéronautique voir le jour.

"Toutes les parties concernées par ce projet vont œuvrer pour que ce projet devienne réalité et convaincre les investisseurs", a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement a insisté, par ailleurs, sur l’impératif d’accorder des incitations pour attirer les investisseurs dans certaines régions.

Lors de cette visite, M. El Othmani était accompagné d’une importante délégation composée de plusieurs ministres. Cette visite de la délégation gouvernementale à Fès-Meknès est la troisième après celles effectuées dans les régions de Beni Mellal-Khénifra et Draâ-Tafilalet.