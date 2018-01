Septième anniversaire de la Révolution en Tunisie: Focus sur les régions

La célébration du septième anniversaire de la Révolution pour la liberté et la dignité, 17 décembre 2010-14 janvier 2011, dans les régions a été marquée par l'organisation d'expositions documentaires et d'activités culturelles.



A Bizerte, une cérémonie officielle a été organisée à la Place des arts, en présence du gouverneur de la région. A cette occasion, les unités de l'armée, de la garde nationale, de la protection civile et des établissements pénitentiaires ont défilé. Des spectacles des scouts tunisiens et d'associations sportives et de jeunesse ont été également organisés. Une caravane de santé a été acheminée au profit des habitants de la localité d'El Houichet à Bizerte nord.



A Tozeur, l'Union régionale du travail a appelé au changement du modèle de développement dans la région dans le sens d'un développement susceptible de générer des emplois et tenant compte des spécificités de la ville et de son potentiel économique.



Une exposition retraçant sept ans de révolution a été organisée au siège de l'union. Un film documentaire sur les évènements post-révolution a été diffusé suivi d'un débat. Les participants à la rencontre ont récité la Fatiha à la mémoire des personnes tombées en martyrs dans les villes de Tozeur et Deghech.



Le secrétaire général de l'Union régionale du travail, Mohamed Ali Hedfi a souligné à cette occasion que l'organisation syndicale revendique le développement dans la région qui connaît un taux de chômage élevé notamment dans les rangs des diplômés du supérieur. Des efforts sont déployés, a-t-il assuré, pour trouver des solutions favorisant la création d'emplois et la diversification de la plateforme économique. Il ne faut pas compter uniquement sur les secteurs de l'agriculture et du tourisme qui connaissent plusieurs difficultés, a-t-il dit.



D'autres activités ont été organisées par des partis et des organisations dont la coordination régionale de l'union des diplômés sans emploi. La coordination a organisé un rassemblement de protestation devant le siège du gouvernorat de Tozeur dans le cadre d'une campagne lancée depuis plusieurs mois pour revendiquer une meilleure employabilité des jeunes.



A Gabes, une cérémonie officielle a été organisée au carré des martyrs d'El Hamma, en présence du gouverneur de Gabès au cours de laquelle les présents ont récité la Fatiha à la mémoire des martyrs et déposé une gerbe de fleurs devant la plaque commémorative.

