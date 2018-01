La fausse alerte au missile à Hawaï n'a pas du tout fait rire Jim Carrey

L'un des acteurs américains les plus comiques n'avait franchement pas envie de rigoler après la fausse alerte au missile balistique ce samedi 13 janvier à Hawaï.

Jim Carrey, qui possède une propriété sur l'île américaine et qui y était présent au moment de l'alerte, a publié sur son compte Twitter un message particulièrement vindicatif à l'attention du président et du gouvernements américains, l'illustrant d'une photo d'une sculpture formant un nuage de fumée après l'impact d'un missile.

"Je me suis réveillé ce matin à Hawaï avec dix minutes à vivre. C'était une fausse alerte, mais un véritable avertissement psychique. Si nous permettons à ce Gomorra solitaire et à son congrès républicain corrompu de continuer à aliéner le monde, nous nous dirigeons vers de la souffrance au-delà de toute imagination."

I woke up this morning in Hawaii with ten minutes to live. It was a false alarm, but a real psychic warning. If we allow this one-man Gomorrah and his corrupt Republican congress to continue alienating the world we are headed for suffering beyond all imagination. ;^\ pic.twitter.com/Kwca91IIy2

— Jim Carrey (@JimCarrey) 13 janvier 2018