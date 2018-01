Tizi Ouzou: le festival de la poterie de Maatkas maintenu pour l'année 2018

Le festival local de la poterie de Maatkas (Tizi-Ouzou) est maintenu pour l'année 2018, a indiqué samedi à Tizi-Ouzou, le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi.

S’exprimant lors d’un point de presse organisé en marge de la cérémonie de clôture des festivités de célébration de Yennayer, M. Mihoubi a expliqué que cette fête dont la septième édition a été organisée en 2016, n’a pas pu avoir lieu en 2017 suite à une mésentente autour de la date de sa tenue.

"Nous avons demandé aux organisateurs d’arrêter une date fixe et adéquate pour le déroulement de ce festival et de la respecter pour ne pas avoir à la changer continuellement, car lui changer de date ne sert pas cette manifestation qui fait la spécificité de la wilaya de Tizi-Ouzou et lui donner un essor national pour devenir la capitale de la poterie" , a-t-il dit.