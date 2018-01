Bechar : Ouverture prochaine d'un village touristique à Touzdit

Un village touristique de seize (16) appartements totalisant une capacité d’accueil de plus de 200 lits, sera ouvert en mars prochain aux touristes à Touzdit, une localité qui relève de la commune d’Igli (160 km au sud de Bechar), a appris dimanche l'APS d’un responsable de ce projet.

Cette nouvelle structure touristique en phase d’équipement, un ancien village agricole inachevé, a nécessité un investissement de plus de 16 millions de dinars dégagé par l’office national algérien du tourisme (ONAT) pour son aménagement et adaptation aux besoins des activités de tourisme et d’hôtellerie, a précisé M. Abdou Ahcen.

Outre la consolidation des capacités d’accueil dans la wilaya de Bechar, ce village touristique, implanté sur une superficie de 4.500 m2 et qui est situé dans une zone à hautes valeurs naturelles, touristiques et archéologique, constituera un renforcement du secteur dans cette région située mi-chemin entre plusieurs autres sites et localités touristique, à l’exemple de Taghit et de Béni-Abbes, a-t-il signalé.

Un village similaire est aussi en réalisation à Taghit (97 km au sud de Bechar) et sera ouvert dans le courant de cette année.

Il apportera une dynamique aux activités touristiques et d’artisanat dans cette localité qui connait, en cette période touristique au Sahara, un grand engouement des touristes nationaux et étrangers, a ajouté la même source.

