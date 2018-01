CHAN 2018: Le Maroc s'impose face à la Mauritanie

SPORT - La sélection marocaine de football des joueurs locaux s'est imposée face à son homologue mauritanienne sur le score de 4 buts à 0, samedi 13 janvier au soir en match du premier tour du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2018, disputé au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Les réalisations du Maroc ont été inscrites par Ayoub El Kaabi, auteur d'un doublé (66è et 79è), Ismail El Haddad (72è) et Achraf Bencharki (90è+2).

"Nous avons mal entamé ce match. Durant la première période, les joueurs étaient beaucoup plus stressés que d’habitude", a expliqué, samedi soir à Casablanca, le sélectionneur national, Jamal Sellami, suite à la victoire des Lions de l'Atlas.

"Nous avons été patients et attendu le moment opportun pour inscrire ce premier but qui nous a libérés", a poursuivi l’ancien joueur du Raja de Casablanca. "Les trois points de ce match seront très déterminants pour la suite de l’aventure", a-t-il insisté, rappelant qu'il reste encore "cinq matchs à gagner pour atteindre notre objectif".

📸 Magnifiques photos de la victoire du Maroc 4-0 contre la Mauritanie 🇲🇦 pic.twitter.com/Pu5IXECwmF — 🇲🇦SOCCER212🦁 (@sccr_212) 13 janvier 2018

De son côté, le sélectionneur français de l’équipe mauritanienne Martins Corentin a regretté la défaite de son équipe, tout en reconnaissant la supériorité des Lions de l’Atlas.

"Dans le football, il faut toujours être réaliste. J’ai mis en place un système de jeu ultra-défensif (5 défenseurs) pour tenir le plus longtemps possible. J’aurais bien aimé rivaliser avec le Maroc, mais la qualité, la finesse et la vitesse de ses joueurs ont fait la différence", a-t-il dit.

"Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont donné le maximum, ils se sont battus, mais ils ont buté sur une formation bien plus forte et expérimentée", a-t-il ajouté.

Cette victoire permet aux Lions de l'Atlas de s'installer en tête du classement, en attendant le deuxième match du groupe qui opposera dimanche la Guinée au Soudan. Le CHAN se déroule jusqu'au 4 février.