Des associations et organisations ont souligné samedi leur soutien total à la demande des familles des martyrs et blessés de la révolution de la liberté et de la dignité qui revendiquent la publication dans les plus brefs délais de la liste officielle des martyrs et blessés de la révolution dans le journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Dans un communiqué conjoint, les associations et organisations signataires ont exprimé leur soutien à tous les mouvements de protestation civils et légaux que comptent observer les familles des martyrs et blessés de la révolution pour revendiquer la publication de cette liste appelant tous les partis politiques et les organisations nationales à soutenir ces actions.

A noter que le communiqué a été signé par 22 associations et organisations de la société civile à savoir, la Ligue Tunisienne de défense des droits de l’homme, le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, l’association tunisienne des jeunes avocats, la commission pour le respect des droits et des libertés en Tunisie, le syndicat national indépendant des journalistes tunisiens, l’association tunisienne des femmes démocrates, la coordination nationale indépendante de la justice transitionnelle, l’association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement, Bawsala, Nomad 08, la fédération des Tunisiens des deux rives, l’association tunisienne de défense des libertés individuelles, le réseau Doustourna, l’organisation les jeunes sont capables, l’organisation 10/23 pour la promotion du processus démocratique, le centre de promotion des droits de l’homme et de la transition démocratique, CALAM, l’association El Amana à Deguech, l’association jeunesse et citoyenneté à Deguech, l’association de médiation sociale de Deguech et l’association le martyr à El Hamma.

