Suit Truck: Au Maroc, un camion-boutique pensé sur mesure pour les hommes

STYLE - Vous connaissez les Food Trucks, ou "camions-restaurants"? Aujourd'hui, faites la connaissance d'un nouveau concept pensé sur mesure pour la gent masculine. On vous présente le Suit Truck, littéralement le "camion à costumes".

Nouveau concept de boutique mobile dédiée aux costumes masculins et imaginé par Hicham Lahlou, fondateur du site Lesurmesure.ma, le Suit Truck, pensé et aménagé comme une boutique traditionnelle, sillonne le royaume pour nous prouver que le sur-mesure a du bon, et montrer l’étendue des personnalisations disponibles. Première escale de ce tailleur ambulant: Rabat.

"L’idée est de pouvoir configurer son costume entièrement sur Internet sans pour autant supprimer le contact humain", nous explique Hicham Lahlou, initiateur du projet. "Lesurmesure.ma est une plateforme qui offre tous les choix aux clients ainsi que différents prix. Dans un second temps, nous nous déplaçons à domicile pour prendre les mesures du client, ce dernier peut également choisir de venir à notre boutique à Casablanca", précise-t-il.

"Le Suit Truck est un concept que nous avons mis en place dans l’optique de proximité. Nous voulons aller à la rencontre du client, le but étant de pouvoir s’installer temporairement dans les principales villes du royaume. En réalité, ce sont les clients qui déterminent le calendrier des déplacements du Suit Truck, nous essayons de prendre plusieurs rendez-vous dans une ville avant de nous déplacer", ajoute le fondateur. Le Suit Truck s’installera donc à l'hôtel Sofitel-Jardin des roses à Rabat, les 3 et 4 février, pour rencontrer la clientèle rbatie.

Pour ces costumes utlra-personnalisables, il est possible de choisir le tissu mais aussi les boutons, le fil, la couture, ou encore de faire broder ses initiales. Petit plus: il n'y a pas d’essayage à prévoir. "Nous prenons comme base une taille standard, qui se rapproche le plus de la taille du client, puis nous y apportons les ajustements et modifications nécessaires", indique Hicham Lahlou. Le client reçoit ensuite son costume dans un délai de livraison de 3 à 4 semaines.

Côté prix, l’enseigne propose des modèles sur mesure à partir de 2.000 dirhams, pour l’entrée de gamme. "Tout dépend des tissus, le haut de gamme commence à 3.500 dirhams et peut aller jusqu’à 12.000 dirhams, la finition également diffère", ajoute Hicham Lahlou. Pouvant aussi bien réaliser des costumes pour adultes que pour enfants à partir de 5 ans, Lesurmesure.ma offre une multitude de choix. Cerruti, Ermenegildo Zegna, Loro Piana, Dormeuil… L’enseigne mise sur les tissus italiens et anglais de renom.

Financier de formation, ayant fait ses débuts dans les salles de marché à Dubaï, Paris ou en Allemagne, Hicham Lahlou est revenu à son premier amour: la mode masculine, en prenant les rênes de l’entreprise familiale casablancaise. "L'entreprise familiale de confection de costumes sur mesure était sur le marché casablancais depuis les années 80, sous un autre nom. J’ai repris le projet il y a 5 ans, avec comme objectif de moderniser le concept en proposant du sur-mesure en ligne, de manière ludique et originale", conclut le créateur.