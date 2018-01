Subventions des prix de l'huile et sucre: près de 12 milliards de DA entre 2011 et 2017

Prés de 12 milliards de dinars ont été décaissés par les pouvoirs publics entre 2011 et 2017 au titre des subventions des prix de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, a appris l'APS auprès du ministère du Commerce.

La compensation globale, mobilisée depuis la mise en œuvre au début de l'année 2011 d'un système de stabilisation des prix de l'huile brute alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc jusqu'au 13 décembre 2017, s’est élevée à 11,81 milliards DA (mds DA), précisent des responsables de la Direction générale de la régulation et de l’organisation des activités auprès du ministère du Commerce.

Quant aux dotations budgétaires allouées à ce chapitre depuis l'exercice budgétaire de 2012 à ce jour, elles se sont élevées à 19,8 mds DA.

L'évolution du montant de la compensation des prix de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc décaissé fait ressortir que la subvention la plus importante de ces deux produits alimentaires avait été enregistrée en 2012 avec près de 3,2 mds DA.

Par année, cette compensation s'était chiffrée à 2,1 mds DA en 2011, à 3,2 mds DA en 2012, à 2,61 mds DA en 2013, à 998,87 millions de DA en 2014, à 451,56 millions de DA en 2015, à 982,2 millions de DA en 2016 et à 1,47 mds DA en 2017, détaille la même source.

Pour rappel, le ministère du Commerce avait mis en œuvre un système de stabilisation des prix de l`huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, décidé par l`Etat au début de l`année 2011 à travers le décret exécutif du 6 mars 2011.

Ce décret a fixé le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l`importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, de l`huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc.

Ce texte a ainsi fixé les prix plafonds des bidons d`huile ordinaire raffinée de 5 litres, de 2 litres et d'un (1) litre respectivement à 600 DA, 250 DA et 125 DA, alors que les prix du kilogramme de sucre blanc vendu en vrac et préemballé ont été fixés respectivement à 90 DA et 95 DA.

En mars 2016, un comité interministériel chargé de l`examen et de l`évaluation des demandes de compensation avait été créé.

Ce comité est composé des représentants des ministères, respectivement, des Finances, du Commerce et des Transports.