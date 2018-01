Formule E: Leonardo DiCaprio et Orlando Bloom à Marrakech

PEOPLE - Après le succès de l'édition 2017, la Formule E fait son retour à Marrakech pour une nouvelle édition, sur le circuit international automobile Moulay El Hassan. Pour le plus grand bonheur des habitants de la ville ocre, la course de voitures électriques a été marquée par l'apparition de Leonardo DiCaprio et Orlando Bloom, rien que ça!

Connu pour son engagement en faveur de l'environnement, Leonardo DiCaprio a fait un passage très remarqué au milieu des pilotes, posant aux côtés du Brésilien Lucas di Grassi.

L'acteur avait déjà salué les efforts du Maroc en matière d'énergies propres en publiant, en février 2016, une photo de la centrale Noor de Ouarzazate vue du ciel, invitant les internautes à "liker" la photo.

Et opslag delt af Rafik Lahlou (@cooldrives) den 13. Jan, 2018 kl. 9.05 PST

De son côté, l'acteur Orlando Bloom a célébré son 41e anniversaire à Marrakech à l'hôtel Amenjena avant de se diriger lui aussi vers le circuit Moulay El Hassan pour s'essayer au pilotage de bolides électriques. Un beau coup de pub pour Marrakech et pour cette compétition qui prône une conduite propre et écologique.

Un succès confirmé pour ce deuxième rendez-vous. Rappelons que la première édition de la Formule E, la cousine écolo de la F1, s’était tenue en marge de la COP22 à Marrakech en novembre 2016.

Et opslag delt af Ralf Pepe (@ralf_pepe) den 13. Jan, 2018 kl. 9.31 PST