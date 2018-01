FINANCE - Cela fait plusieurs mois que le sujet est abordé. Cette fois, c'est officiel, la flexibilité du dirham entrera en vigueur dès lundi, a annoncé ce vendredi 12 janvier le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, à l’issue de la réunion du Conseil du gouvernement.

Ainsi, après avis de Bank Al-Maghrib, le ministère de l'Economie et des finances a décidé d'adopter dès le 15 janvier un nouveau régime de change où la parité du dirham sera déterminée à l’intérieur d’une bande de fluctuation de ±2,5%, contre ±0,3% actuellement, par rapport à un cours central fixé par Bank Al-Maghrib sur la base d’un panier de devises composé de l’euro (EUR) et du dollar américain (USD) à hauteur respectivement de 60% et 40%.

Le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid, a présenté lors de cette réunion un exposé sur la réforme du régime de change dans lequel il a fait part de la volonté du Maroc d’adopter un régime de change plus flexible, a indiqué M. El Khalfi lors d'un point de presse.

Dans le cadre de ce nouveau régime, Bank Al-Maghrib continuera d’intervenir sur le marché des changes en vue d’assurer sa liquidité, a indiqué le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué, relevant que cette réforme est entamée dans des conditions favorables marquées par la solidité du secteur financier et la consolidation des fondamentaux macroéconomiques, notamment un niveau approprié des réserves de change et une inflation maîtrisée. Elle sera également soutenue par la poursuite des réformes structurelles et sectorielles.

Cette réforme du régime de change vise à renforcer l’immunité de l’économie nationale contre les chocs exogènes, sa compétitivité ainsi que son taux de croissance, a noté le ministre, ajoutant que cette réforme permettra également d’accompagner les mutations structurelles qu’a connues l’économie marocaine durant ces dernières années, particulièrement sur le plan de la diversification, de l’ouverture et de l’arrimage à l’économie mondiale.

Selon M. El Khalfi, la réforme du régime de change consacrera les avancées réalisées et les acquis enregistrés au niveau macroéconomique et celui des réformées structurelles et sectorielles adoptées, outre le fait qu’elle consacrera le processus d’ouverture à l’international de l'économie nationale comme nouvelle étape pour le décollage économique.