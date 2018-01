Tunisie: Amnesty International dénonce la "force excessive" des policiers lors des troubles sociaux

"Les forces tunisiennes de sécurité ne doivent pas employer une force excessive et doivent cesser de recourir à des manœuvres d’intimidation contre les manifestants pacifiques", c'est ainsi que commence le communiqué de l'ONG Amnesty International, publié vendredi.

L'ONG internationale s'indigne des méthodes "brutales" utilisées par les policiers pour disperser les manifestants, y compris lors des rassemblements pacifiques.

"Les autorités tunisiennes doivent garantir la sécurité des manifestants non violents, et veiller à ce que les forces de sécurité ne recourent à la force que lorsque cela est absolument nécessaire et proportionné, et dans le but de protéger les droits d’autrui. Ces manifestations ont lieu en réaction à des difficultés économiques avérées, et le rôle de la police devrait consister à calmer cette situation tendue, au lieu de l’envenimer", a affirmé la directrice régionale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International, Heba Morayef.