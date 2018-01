A hairy man's hand holding a woman hand for rape and sexual abuse concept | somkku via Getty Images

VIOLENCES - La tribune publiée mardi 9 janvier par un collectif de femmes dans Le Monde sur le harcèlement et la "liberté d'importuner" ne cesse de provoquer des réactions. Si le texte même continue à faire débat, deux phrases prononcées par des signataires en marge des polémiques soulèvent l'indignation et questionnent nos connaissances sur les violences sexuelles.

Qu'est-ce qu'un viol? Comment la victime peut s'en remettre? Peut-elle en retirer du plaisir? La science a apporté des réponses aux propos de Catherine Millet tenus en décembre dernier et à ceux de Brigitte Lahaie, prononcés ce mercredi 10 janvier.

Catherine Millet, le viol et le traumatisme

Interrogée sur France Culture le 5 décembre dans l'émission à "À voix nue" de Raphaëlle Rérolle, la romancière parle du viol: "On en parle comme d'un traumatisme terrible. Une femme ayant été violée qui considère qu'elle a été souillée, à mon avis, elle intériorise le discours des autres autour d'elle. (...) Je pense que ça c'est un résidu d'archaïsme. [...] Si la fille était vierge, d'accord son intégrité a été rompue. J'ai toujours pensé que c'était bien plus grave d'avoir les deux jambes coupées dans un accident de voiture [...] que d'avoir été violée."

Quand la journaliste lui fait remarquer que justement, tous ses rapports sexuels ont été consentis et qu'elle n'a jamais été violée, elle réplique "C'est mon grand problème, je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée. Parce que je pourrais témoigner que du viol on s'en sort". Au centre de son argumentaire, le fait que lors d'un viol, on prendrait possession d'un corps et non de notre conscience.

À écouter à partir de la quinzième minute:

La science s'est intéressée à l'impact d'un viol ou d'une agression sexuelle sur le cerveau de la victime comme sur la mémoire. Quand une agression sexuelle a lieu, le corps réagit comme s'il était face à un danger de mort. Une partie très archaïque de notre cerveau s'active, le cerveau reptilien. Les glandes surrénales produisent des hormones censées nous aider à supporter la douleur physique et émotionnelle d'une situation traumatisante.

"Le viol est, avec la torture, ce qu'il y a de plus traumatisant pour une victime", explique la psychiatre Muriel Salmona. "Quasi la totalité des victimes enfants souffrent d'un traumatisme et une très grande majorité des adultes".

Pendant et après l'agression, la victime est paralysée par un état de sidération. Le cortex cérébral est alors incapable de contrôler l'intensité de la réaction de stress. L'organisme perçoit qu'il y a un risque vital. Il déclenche des mécanismes de sauvegarde qui ont pour effet de faire "disjoncter le circuit émotionnel", selon les termes de la psychiatre Muriel Salmona et cela entraîne une anesthésie émotionnelle et physique.

Cette anesthésie produit une dissociation. Cet état s'affirme par "un sentiment d'étrangeté, de déconnexion et de dépersonnalisation, comme si la victime devenait spectatrice de la situation puisqu'elle la perçoit sans émotion". C'est aussi ce phénomène qui empêche de nombreuses victimes d'avoir une mémoire précise et complète des événements vécus, certains mettront plusieurs années à se rappeler du viol à cause d'une amnésie traumatique. "Catherine Millet fait un éloge de la dissociation", analyse encore Muriel Salmona.

Comme l'explique la revue spécialisée Le Quotidien du Médecin, "si elles sont peu étudiées en France, les conséquences psychotraumatiques de la maltraitance sexuelle sont majeures. Selon des études nord-américaines, les victimes ont une morbidité fortement accrue sur le plan psychiatrique, mais également somatique (BPCO, diabète, coronaropathie entre autres)"."On s'en sort", dit Catherine Millet. Elle n'a pas nécessairement tort mais le parcours est long. "Oui, on peut guérir du crime de viol, faire en sorte que la plaie béante des souffrances se referme, assure la gynécologue Violaine Guérin, présidente de l'association Stop aux violences sexuelles. Mais il restera une cicatrice, témoignage de ce qui est arrivé."

Brigitte Lahaie et la jouissance pendant le viol

Sur le plateau de BFMTV, Brigitte Lahaie et Caroline de Haas débattent mercredi 10 janvier des deux tribunes publiées sur Le Monde et France Info.

"Comment peut-on redonner aux femmes la puissance de leur corps et de la jouissance?", s'interroge à un moment la militante féministe Caroline de Haas, avant de répondre elle-même à sa question: "Il y a un truc très simple, c'est d'arrêter les violences. Parce que les violences, elles empêchent la jouissance. Quand vous avez été victime de viol, vous jouissez moins bien en fait, en général." Ce à quoi répond du tac au tac l'animatrice radio: "On peut jouir lors d'un viol, je vous signale".

C'est cette affirmation qui va cristalliser de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

À regarder à partir de la quinzième minute:

Le lendemain, dans un communiqué envoyé à l'AFP, les 100 femmes rédactrices et signataires de la tribune disent se désolidariser des propos de Brigitte Lahaie.

@afpfr[communiqué]Les rédactrices et les signataires de la tribune " Des femmes libèrent une autre parole" se désolidarisent totalement des propos tenus par l'une des signataires, Brigitte Lahaie, concernant "la jouissance du viol", qui les a tenus en son nom et en son nom seul — peggy sastre (@nikitakarachoi) 11 janvier 2018

Avoir un orgasme pendant un viol, cela est possible, sans pour autant que cela remette en question le consentement de la victime et sans que cela soit assimilable à du plaisir. Le site de vulgarisation scientifique Popular Science cite une thérapeute utilisant une comparaison, les chatouilles, pour mieux comprendre comment une personne violée peut jouir pendant l'agression.

"Prenez les chatouilles. Certaines personnes détestent ça. Ces gens pourraient rire quand on les chatouille, mais il s'agit d'une expérience profondément déplaisante pour eux. Le corps apporte certaines réponses automatiques à certains stimuli physiques. Nous rions quand nous sommes chatouillés. Cela ne veut pas dire que c'est une expérience agréable, ou que rire renvoie le message que nous avons envie de ça. C'est juste une chose que le corps fait".

La journaliste poursuit en expliquant: "Nos corps réagissent au sexe. Nos corps réagissent à la peur. Nos corps réagissent. Ils le font souvent sans notre permission ou notre volonté. L'orgasme pendant un viol n'est pas un exemple de l'expression d'un plaisir. C'est l'exemple d'une réponse physique, que l'esprit soit ou non conscient, comme la respiration, la transpiration ou une montée d'adrénaline."

"Lors d'un viol, notre corps peut être colonisé par la violence et l'excitation de l'agresseur, complète Muriel Salmona. Il se produit une disjonction traumatique, une anesthésie qui fait ne plus rien ressentir et que la victime peut assimiler, à tort, à un orgasme. Il est nullement question de plaisir. De même les mécanismes de terreur et de contagion du violeur peuvent entraîner la lubrification du vagin."

Autre preuve que l'on ne maîtrise pas son corps pendant un viol, une étude suédoise publiée en février 2017 montre que 70% des victimes sur les quelque 300 cas étudiés développent pendant l'agression une "immobilité tonique", autrement dit un état de paralysie involontaire. Chez ces victimes, le risque de développer un stress post-traumatique et une sévère dépression est bien plus élevé que pour les autres.

