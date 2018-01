"On peut jouir lors d'un viol", affirme Brigitte Lahaie en plein débat sur les violences sexuelles

MEDIAS - Brigitte Lahaie et Caroline De Haas ont débattu ce mercredi 10 janvier des violences sexuelles subies par les femmes sur le plateau de BFM TV, alors qu'une tribune signée par Catherine Deneuve et une centaine de femmes -dont Brigitte Lahaie- fait actuellement polémique.

"Comment peut-on redonner aux femmes la puissance de leur corps et de la jouissance?", s'interroge à un moment la militante féministe Caroline de Haas, avant de répondre elle-même à sa question: "Il y a un truc très simple, c'est d'arrêter les violences. Parce que les violences, elles empêchent la jouissance. Quand vous avez été victime de viol, vous jouissez moins bien en fait, en général." Ce à quoi répond du tac au tac l'ancienne actrice pornographique: "On peut jouir lors d'un viol, je vous signale", laissant sans voix Caroline de Haas (voir l'échange dans la vidéo en tête d'article).

Après le débat, la militante féministe a réagi sur Twitter.

Cette journée se termine donc par un échange sur @BFMTV dans lequel une signataire de la tribune du Monde me dit : "vous savez, on peut jouir lors d'un viol".

...

J'ai plus de mots.#BalanceTonPorc

— Caroline De Haas (@carolinedehaas) 10 janvier 2018