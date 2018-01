Le groupe Vermeg lance une OPA sur Lombard Risk: Une success story signée par son fondateur Badreddine Ouali

Fondé par le tunisien Badreddine Ouali, le groupe Vermeg, fournisseur mondial de logiciels financiers et d’assurance vient de lancer une Offre Publique d'Achat (OPA), offre d’acquisition payable au comptant, de 58 millions d’euros, du capital du fournisseur mondial de solutions de garanties et de gestion de risques, Lombard Risk, basé à London. Une véritable success story Made in Tunisia.

Intervenant sur les ondes d’Express Fm, Ouali est revenu sur cet exploit, relaté le bilan de son groupe et dévoilé ses perspectives pour l’année 2018.

Afin de renforcer sa position sur le marché, Vermeg s'est engagé dans une stratégie de développement ambitieuse, combinant croissance organique et acquisitions, a indiqué le chairman du groupe. Il a estimé qu’à travers ce nouveau partenariat, Vermeg aura accès à d’autres marchés intéressants tels que ceux de l’Amérique du Nord, de l’Asie ou de l'Angleterre.

“Cette acquisition représente un shortcut” a-t-il souligné en expliquant que c’est une excellente opportunité pour passer d’une entreprise régionale à une entreprise internationale. “Sans cette opération, il aurait fallu près de 30 ans pour conquérir ces marchés” a-t-il noté.

Bien que les deux groupes s'adressent à une clientèle largement similaire dans le secteur des services financiers, ils sont très complémentaires en termes de solutions, avec une variation de régions et de portefeuille de produits, a précisé Ouali.

Actuellement l’entreprise fait travailler près de 700 personnes dans quatre pays dont principalement la Tunisie. Elle réalise un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros. “Grâce à cette acquisition, le groupe pourra accroître son chiffre d’affaire et atteindre les 100 millions d’euros en 2018 et faire passer le nombre de ses employés à 1100” a précisé Ouali en ajoutant que son challenge pour 2018 est de “figurer parmi les 20 meilleures entreprises de solutions informatiques, selon les classements européens de renommés des entreprises informatiques et éditrices de logiciels".

Vermeg fournit des solutions informatiques à l'industrie des services financiers et de l'assurance depuis plus de 15 ans et est devenu un partenaire clé pour les solutions de conservation et de gestion d'actifs et d'assurance-vie en Europe.

