5 conseils pour bien tenir ses résolutions de 2018 et bien commencer son année

Voilà une nouvelle année qui commence, un nouveau départ, de nouveaux défis, et une nouvelle page qui s'écrit. Mais, une nouvelle année est aussi l’occasion pour prendre sa vie en main et commencer à donner vie à ses résolutions pour atteindre ses objectifs.

Et, quand on est jeune, des résolutions et objectifs on en a par milliers: Voyager, réussir son année scolaire, avoir de meilleures notes, intégrer de nouveaux clubs, plaire, avoir une vie sociale plus excitante, s'affirmer, avoir plus confiance en soi, faire du sport...

Tout nous semble possible, et c'est bien vrai car quand on a la motivation nécessaire, rien n'est impossible!



Pour cela, il faut commencer par se fixer de bonnes résolutions. Alors, voici quelques conseils pour y parvenir, et surtout pour bien les tenir:

1) Faites un petit bilan de l'année précédente: Qu'est-ce que j'ai appris de mes aventures de l'année dernière? Qu'est-ce que je ne referai plus jamais? Qu'est ce que je retiens? Quelles sont les personnes avec qui j'ai aimé passer du temps? Qu'est-ce que j'ai réussi à atteindre comme objectifs, et à réaliser comme rêves?

2) Cherchez votre "pourquoi": Donnez du sens à vos résolutions, pourquoi y tenez vous?; Ceci donnera de l'importance à vos actions, vous permettra de ne jamais oublier vos objectifs, et vous procurera toute la motivation dont vous avez besoin.

3) Écrivez vos objectifs et résolutions sur une feuille: Commencez par les classer selon leur importance, et mettez-les par écrit sur une feuille que vous garderez précieusement. Cela vous aidera à vous visualiser au fil de l'année, à vous positionner, et vous permettra d’atteindre le résultat que vous recherchez.

4) Dessinez un énorme sourire sur votre visage et passez à l'action: Il est enfin temps d'agir. Vous êtes le seul dirigeant de votre vie, et le seul à avoir le pouvoir de l'améliorer. Soyez positifs! Vous êtes jeunes, et la vie est devant vous... faites-en ce que vous voulez qu'elle soit et croquez-là à pleines dents.

Mais attendez... ce n'est pas encore fini car, rien que pour vous, Wafa Belhadj, coach de vie et énergéticienne, vous livre son secret pour bien tenir toutes vos résolutions, et garder sa motivation tout au long de l'année: "C'est une bonne chose de mettre au clair ses résolutions en début d'année, mais c'en est une autre de les tenir. Et, le secret pour ceci est de toujours garder le cap de ses objectifs, et voir clair dans vos idées. Pour cela, la méditation est la solution surtout quand on est jeune. C'est comme une douche que vous prenez le matin qui vous aide à bien commencer la journée, et à toujours garder votre motivation. N'hésitez pas à méditer dés votre plus jeune âge... ceci changera votre vie".

