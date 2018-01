FOOTBALL - "Décerné depuis quatre ans par France Football, le trophée du meilleur joueur maghrébin de l'année quitte l'Algérie pour prendre la direction du Maroc", relève le magazine hexagonale dédié au ballon rond, pour évoquer la distinction revenue cette année à Mehdi Benatia. Le défenseur de la Juventus Turin et capitaine de la sélection marocaine de football a ainsi été élu meilleur joueur maghrébin de l'année 2017, devant l’Algérien Riyad Mahrez, double tenant du titre.

et le Marocain Hakim Ziyech, a annoncé ce 11 janvier France Football, rendant compte des résultats d’une consultation en ligne.

Mehdi Benatia (Maroc, Juventus) élu joueur maghrébin de l'année 2017 ! https://t.co/h4bMguaTog pic.twitter.com/VNpQGyqfdq — France Football (@francefootball) 11 janvier 2018

Décerné depuis quatre ans, ce trophée du meilleur joueur maghrébin récompense, pour la première fois, un joueur à vocation défensive. Mehdi Benatia "l'emporte après avoir flirté à plusieurs reprises avec la première place", souligne le magazine français, en affirmant qu’il s’agit là d’"une consécration logique pour un garçon de 30 ans au parcours d'excellence".

"Depuis Nourredine Naybet, l'immense capitaine du Maroc durant les années 1990 et 2000, le Maroc voire le Maghreb n'a pas connu un défenseur aussi fort, et régulier, au très haut niveau", salue France Football. "Benatia a réussi le plus beau défi de sa carrière en se muant en leader positif pour une nation qui n'avait plus connu cette compétition depuis 1998", poursuit le magazine.

"Cette année 2017 est même royale. Il a marqué un but capital dans l'histoire du football marocain à Abidjan en aggravant le score à la 30ème minute face à la Côte d'Ivoire (0-2), un but qui a validé la qualification du Maroc pour le Mondial 2018", enchaîne la publication.

"Sur sa route, il y aura du beau monde: Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata... Pas de quoi l'impressionner, il les croise chaque saison en Ligue des champions", commente encore le magazine, rappelant que le Maroc aura des adversaires de taille lors de la compétition en Russie.

"Passé par Udinese et la Roma, il a appris, et vite, disposant ainsi d'une grande culture tactique qui lui permet de jouer aussi haut en maîtrisant sa zone. Bon sur le terrain, mais aussi dans son attitude, l'image est récente, et elle compte... Le week-end dernier en Sardaigne, il a été le premier à venir consoler Blaise Matuidi, victime d'insultes racistes. Un bel acte de solidarité digne du taulier défensif qu'il est...", a-t-il relevé.

Le prix intervient quelques jours après celui décerné à Mehdi Benatia par la chaîne BeIn Sports et distinguant le meilleur joueur du mois de décembre de série A, le championnat italien, devançant ainsi le capitaine napolitain Marek Hamsik et de son coéquipier à la Juventus, Blaise Matuidi. L'année commence bien pour Benatia.

