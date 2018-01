La lettre écrite par cette jeune Australienne avant sa mort est une véritable leçon de vie

LEÇON DE VIE - Avec ces mots inspirants et plein de sagesse, beaucoup de gens vont se souvenir de Holly Butcher.

Quelques jours avant sa mort, cette jeune femme de 27 ans habitant à Grafton, en Australie, a écrit une lettre des plus sincères en expliquant pourquoi les gens devraient profiter au maximum de leur vie.

Holly Butcher est décédée le 4 janvier d'une forme rare de cancer, le sarcome d'Ewing. Sa famille a partagé sa lettre sur son compte Facebook peu après, le 3 janvier.

Dans celle-ci, l'Australienne écrit que c'est "une chose étrange" que d'accepter de mourir si jeune. Elle implore les gens d'arrêter de porter autant d'attention au "stress insignifiant de la vie", de se plaindre moins et "d'apprécier leur bonne santé".

Voici quelques passages traduits de sa lettre:

"C'est une chose étrange que de réaliser et d'accepter votre mortalité à 26 ans. C'est simplement l'une de ces choses que l'on ignore. Les jours passent et on s'attend à ce qu'ils continuent passer, jusqu'à ce que l'inattendu se produise. Je m'imaginais toujours vieillir, ridée et grise, probablement à cause de ma grande famille (beaucoup de gamins) que je projetais de construire avec l'amour de ma vie. J'en ai tellement envie que ça fait mal.

C'est la vie, c'est fragile, précieux et imprévisible et chaque jour est un cadeau, pas un droit donné.

J'ai 27 ans maintenant. Je ne veux pas y aller. J'aime ma vie. Je suis heureuse... Je le dois à mes proches. Mais le contrôle est hors de ma portée (...)

Je veux juste que les gens cessent de porter autant d'attention au stress insignifiant de la vie, et qu'ils essayent de se rappeler que nous avons tous le même destin à la fin. Alors faites ce que vous pouvez pour que votre temps en vaille la peine (...)

Toutes ces fois où vous vous plaignez de choses ridicules (je l'ai beaucoup remarqué ces derniers mois), pensez à quelqu'un qui est vraiment confronté à un problème. Soyez reconnaissant que ce ne soit qu'un problème mineur et surmontez-le. C'est une chose de reconnaître qu'un problème est agaçant, mais essayez de ne pas vous enfoncer et d'avoir un impact négatif sur les autres (...)

Une fois que vous avez fait cela, sortez et prenez une grande respiration de cet air frais, inspirez profondément, regardez à quel point le ciel est bleu et à quel point les arbres sont verts. C'est tellement beau. Pensez à quel point vous êtes chanceux de pouvoir le faire - respirez (...)

"Rappelez-vous que la santé ce n'est pas que le physique. Faites aussi en sorte de trouver votre bonheur mental, émotionnel et spirituel (...)"