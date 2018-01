Elizabeth II révèle les secrets de son couronnement

ANGLETERRE - Il est suffisamment rare que l'Histoire soit racontée par ceux qui l'ont vécue pour que cela soit noté. Le 2 juin 1953, il y a donc plus de 64 ans, la jeune Elizabeth Alexandra Mary de la maison des Windsor était couronnée reine d'Angleterre, devenant ainsi Elizabeth II et débutant l'un des règnes les plus longs de la longue histoire britannique.

Une cérémonie fastueuse, organisée en l'abbaye de Westminster, sur laquelle la souveraine du Royaume-Uni a bien voulu revenir, soixante-quatre ans plus tard donc. Dans le cadre d'un documentaire réalisé par la BBC et qui sera diffusé dimanche 14 janvier en Angleterre, Elizabeth II a notamment évoqué la Couronne impériale d'apparat, celle qu'elle portait en 1953 et à laquelle un instant du film est dédié.

"Elle est très lourde", raconte la monarque. "Heureusement, mon père et moi avions à peu près la forme de crâne, donc elle tient bien en place. Son poids lui permet de tenir." Et elle s'amuse de la situation, en expliquant que la couronne posait toutefois quelques problèmes: "Il faut se tenir bien droit, et on ne peut pas baisser les yeux pour lire le discours. Il faut lever le texte, car si l'on se penchait, notre cou se briserait."

Et de conclure dans un sourire: "Alors oui, il y a quelques désavantages aux couronnes, mais en dehors de cela, ce sont des objets plutôt importants." La reine Elizabeth II a porté ce joyau incrusté de très nombreux diamants à la fin de son couronnement, et le fait régulièrement à nouveau depuis, à l'occasion de la plupart des ouvertures des sessions du parlement britannique.

Dans les autres extraits mis en ligne par la BBC, on apprend également que l'énorme carrosse d'apparat de la reine, plaqué d'or, est tout à fait inconfortable. "Horrible," dit-elle, en se souvenant d'avoir dû parcourir à l'intérieur sept à huit kilomètres à travers Londres, le jour où elle est devenue reine. Mais pour en savoir plus sur les secrets de jour historique pour le Royaume-Uni, il faudra toutefois attendre la diffusion du documentaire. Et Elizabeth II devrait encore avoir de nombreuses choses à dire car comme elle s'en amuse: "J'ai assisté à un couronnement, et j'ai été le bénéficiaire d'un autre, ce qui est assez remarquable."

