Victime d'un petit incident sur scène, Jamel Debouzze prouve qu'il est le roi de l'impro

HUMOUR - Et crac! C'est l'histoire d'un pantalon qui craque en public, sur scène, devant des centaines de spectateurs. Lors d'un spectacle à la Cigale à Paris, Jamel Debouzze s'est ainsi trouvé dans l'embarras alors qu'il venait de s'accroupir sur scène.

Jamais à court d'idée, le roi de l'improvisation et de la répartie a sans surprise choisi l'humour pour se sortir du pétrin. Un moment d'anthologie qu'il a d'ailleurs souhaité partager sur son compte Instagram, dans une vidéo qui relate cet amusant incident.

"J'ai fait ça, et j'ai entendu mon pantalon craquer", dit-il aux spectateurs amusés par cette mésaventure inattendue, avant de donner le dos à la salle, hilare, pour demander "si cela se voit". "C'est les fêtes", accuse-t-il pour essayer de dissiper cet instant embarrassant et détendre l'atmosphère. Jamel Debbouze confie d'ailleurs qu'au moment fatidique, il est resté accroupi quelques instants pour faire diversion, visiblement gêné. "Je me suis dit: mais de toute façon il vont le voir quand je vais me tourner", poursuit-il.

The show must go on

Alors qu'on lui apporte un pantalon de rechange, le comédien qui disait ne pas pouvoir poursuivre ainsi le spectacle s'amuse encore: "Et ben, comment on fait maintenant?", se demande-t-il embarrassé, avant de se lancer dans une nouvelle improvisation que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Jamed Debbouze reviendra sur scène après avoir changé de pantalon, non sans faire la démonstration que le comédien n'est pas seulement extrêmement doué pour taquiner les autres, mais qu'il a également de l'auto-dérision à revendre. Il annonce cependant une résolution pour cette nouvelle année: "Objectif 2018: ne plus jamais CRAQUER MON PANTALON sur scène".