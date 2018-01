TECHNO - Et si pour traverser la ville, vous preniez un taxi volant autonome? Si vous vous dites "pure science-fiction", vous avez raison. Pour l'instant en tout cas, car de nombreuses sociétés cherchent à tout prix à commercialiser une vraie voiture volante.

Parmi celles-ci, deux des plus connues sont Airbus et Uber. Malgré ses récents et nombreux ennuis, la start-up semble continuer de travailler activement sur la question. Uber a d'ailleurs annoncé en novembre avoir demandé de l'aide à la Nasa sur la question.

Mais à quoi pourrait ressembler un tel taxi volant? Au CES 2018, le salon de l'électronique de Las Vegas qui a débuté mardi 9 janvier, il est possible de s'en faire une idée bien précise. Comme le rapportent Fast Company et The Verge, la société Bell Helicopter a présenté un concept de son "AirTaxi", développé pour Uber.

Alors certes, vu comme ça, on n'a pas l'impression que cette capsule peut s'envoler. Normal: la société n'a pour l'instant dévoilé que la cabine. Elle souhaite garder le secret sur le mode de propulsion pour le moment.

Seule certitude: le véhicule pourra s'élever verticalement, comme un hélicoptère ou un drone, mais se déplacera comme un avion, avec des ailes. Et sera totalement automatisée, cela va de soi.

La cabine en elle même, en dehors de son look futuriste, sera surtout ultra connectée. Streaming musical et vidéo, GPS, Wifi et réseaux sociaux seront disponibles pour les 4 passagers.

Le tout avec des casques de réalité virtuelle, évidemment.

Enjoy a #CESBlackout free experience and excite your senses with a #VR experience inside our #BellAirTaxi pic.twitter.com/xndesZbJPp — Bell Helicopter #CES2018 (@BellHelicopter) 10 janvier 2018

Selon Scott Drennen, le directeur de l'innovation de la société interrogé par The Verge, une démonstration de vol du prototype pourrait avoir lieu début 2020.

Bell Helicopter est notamment connu pour son V-22, un transport militaire américain à mi chemin entre l'avion et l'hélicoptère.