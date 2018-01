Auto: Ces voitures ont eu les faveurs des Marocains en 2017

AUTOMOBILE - Selon les chiffres officiels présentés par l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc

(AIVAM), les ventes de véhicules neufs dans le royaume ont atteint 168.593 unités en 2017, enregistrant une progression de 3,3% en comparaison avec l'année précédente.

"Dans le détail, 155 213 véhicules particuliers (VP) ont été cédés en 2017, ce qui représente une progression de 1,9% par rapport à 2016", précise un communiqué de l'Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM). "Concernant les véhicules utilitaires légers (VUL), les ventes ont enregistré 13.380 unités, en croissance de 24,05% comparativement"à 2016", poursuit la même source.

Mais quels véhicules ont remporté les faveurs des Marocains l'année passée? Pour chaque catégorie, focus sur le TOP 5 des véhicules les mieux vendus de l'année selon l'AIVAM, des chiffres détaillés par le site spécialisé Wandaloo.

Les citadines

1- Renault, Clio (11.441)

2- Dacia, Sandero (10.960)

3- Ford, Fiesta (7.408)

4- Peugeot 208 (3.616)

5- Toyota, Yaris (1.614)

Le TOP 5 des citadines en 2017

Renault Clio : 11 441 unités vendues

Dacia Sandero : 10 960 unités vendues

Ford Fiesta : 7 408 unités vendues

Peugeot 208 : 3 616 unités vendues

Toyota Yaris : 1 614 unités vendues  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Le groupe Renault domine largement les ventes de cette année avec ses deux constructeurs Renault et Dacia. Avec plus de 11.440 unités vendus, le véhicule le mieux vendu de 2017 est la Renault Clio.

Les SUV

1- Dacia, Duster (6.291)

2- Nissan, Qashqai (4.410)

3- Hyundai, Tucson (3.342)

4- Volkswagen, Tiguan (2.887)

5- Renault, Kadjar (1.563)

Le TOP 5 des SUV en 2017

Dacia Duster : 6 291 unités vendues

Nissan Qashqai : 4410

Hyundai Tucson : 3 342 unités vendues

Volkswagen Tiguan : 2 887 unités vendues

Renault Kadjar : 1 563 unités vendues  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Avec plus de 6.291 unités vendues, la Dacia Duster est le SUV de l'année. Le constructeur automobile japonais, lié au constructeur français Renault depuis 1999 à travers l'Alliance Renault-Nissan, vient quant à lui en seconde position grâce à la Nissan Qashqai, suivi par le coréen Hyundai.

Les compactes

1- Ford, Focus (2.900)

2- Renault, Mégane (1.947)

3- Volkswagen, Golf (1.796)

4- Skoda, Octavia (1.788)

5- Volkswagen, Jetta (1.117)

Le TOP 5 des compactes en 2017

Ford Focus : 2 900 unités vendues

Renault Mégane : 1 947 unités vendues

Volkswagen Golf : 1 796 unités vendues

Skoda Octavia : 1 788 unités vendues

Volkswagen Jetta : 1 117 unités vendues  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Classée parmi les voitures les mieux vendues au Monde, selon le cabinet Polk, spécialiste des données et tendances automobiles, la Ford Focus confirme la tendance en dominant la première place des ventes de sa catégorie au Maroc. Elle est suivie de la Renault Mégane et de la Volkswagen Golf. Avec près d'un million d'unités écoulées dans le monde en 2017, la Golf est la troisième voiture compacte la plus populaire du Maroc.

Les familiales

1- Volkswagen, Passat (484)

2- Renault, Talisman (423)

3- Peugeot, 508 (370)

4- Ford, Fusion (282)

5- Skoda, Superb (247)

Le TOP 5 des familiales en 2017

Volkswagen Passat : 484 unités vendues

Renault Talisman : 423 unités vendues

Peugeot 508 : 370 unités vendues

Ford Fusion : 282 unités vendues

Skoda Superb : 247 unités vendues  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Sur le segment des voitures familiales, une bonne année pour l'Allemand Volkswagen, qui devance les Français Renault et Peugeot grâce à son modèle familiale Passat.

Les SUV et 4x4 Premium

1- Land Rover, Range Rover Evoque (663)

2- Jeep, Renegade (483)

3- BMW, X1 (400)

4- Audi, Q5 (398)

5- Jeep, Grand Cherokee (379)

Le TOP 5 des SUV et 4x4 Premium en 2017

Land Rover, Range Rover Evoque : 663 unités vendues

Jeep Renegade : 483 unités vendues

BMW X1 : 400 unités vendues

Audi Q5 : 398 unités vendues

Jeep Grand Cherokee : 379 unités vendues  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Ayant enregistré 442.508 véhicules vendus dans le monde en 2017, Land Rover détient la première place dans la catégorie SUV Premium, avec son modèle Range Rover Evoque. La marque britannique, devance ainsi le constructeur automobile du groupe Fiat Chrysler Automobiles, Jeep Renegade et l'Allemand BMW avec son modèle X1.

Les compactes Premium

1- Mercedes, Classe A (401)

2- BMW, Serie 1 (321)

3- Audi, A3 sportback (218)

4- Alpha Romeo, Giulietta (162)

5- Audi, A3 Berline (162)

Le TOP 5 des compactes Premium en 2017

Mercedes Classe A : 401 unités vendues

BMW Serie 1 : 321 unités vendues

Audi A3 Sportback : 218 unités vendues

Alpha Romeo Giulietta : 162 unités vendues

Audi A3 Berline : 162 unités vendues  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Si dans le segment des Compactes Premium, le podium est largement dominé par les Allemands Mercedes-Benz, BMW et Audi, l'Italien Alpha Romeo a réussi à se hisser dans le top 5 avec la Giulietta.

Les familiales Premium

1- Mercedes, Classe C (452)

2- Audi, A4 (390)

3- Mercedes, CLA (279)

4- BMW, Serie 3 (278)

5- Audi, A5 Sportback (159)

Le TOP 5 des familiales Premium en 2017

Mercedes Classe C : 452 unités vendues

Audi A4 : 390 unités vendues

Mercedes CLA : 279 unités vendues

BMW Serie 3 : 278 unités vendues

Audi A5 Sportback : 159 unités vendues  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Dans le segment des familiales premium, ce sont les constructeurs allemands qui règnent en maîtres. Mercedes-Benz domine avec ses modèles Classe C et CLA, qui s'octroient respectivement la première et la troisième place dans cette catégorie.

Des chiffres qui confirment la bonne santé du secteur qui a établi en 2017 un nouveau record des ventes, pour la troisième année consécutive.