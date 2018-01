Le yoga facial pour rajeunir, c'est maintenant démontré!

Pratiquer le yoga facial aurait des vertus rajeunissantes bien plus que vous ne le pensez!

Il permettrait non seulement d'augmenter la taille de nos muscles faciaux, et de faire paraître notre peau à la fois plus ferme, plus dense et repulpée. Une pratique indolore et non-invasive, que demander de plus?

Pour les sceptiques, de nouvelles études démontrent que le yoga facial a de vrais résultats sur notre peau.

30 minutes d'exercices quotidiens auraient un vrai impact sur la peau des femmes à partir de 40 ans. Inutile de dire que plus on commence tôt, mieux c'est!



Photo: Annelise Hagen fait une démonstration du "o"

Une entité de l'Université de Northwestern à Chicago a constaté que 30 minutes d'exercices faciaux quotidiens dans le cadre d'un programme de 20 semaines feraient paraître jusqu'à 3 ans plus jeune

Cette étude a été menée sur un groupe de 27 femmes âgées de 40 à 65 ans - dont l'âge a été estimé avant et après par des experts. Toutes ces femmes ont pratiqué plus de 32 exercices différents tout au long de l'expérience.

Parmi les exercices, il y a: sourire sans montrer ses dents dents ou encore former un "O" avec la bouche.

Le yoga facial a été développé la première fois par une professeure de yoga du nom d'Annelise Hagen, en 2007.

