De Tunis à Bueno Aires: Quand Tarek Riahi explore l'art de la performance

"X System" ce sont 40 textes, 40 coups de gueule, dont voici quelques extraits:

Neuvième coup de gueule

"On m’a essoré de mon essence. On m’a essoré et on m’a essoré et on m’a essoré et on m’a essoré et on m’a essoré…

Le sang de la cicatrice…

J’ai déchiré avec mon visage son ventre, ma peau a transpercé sa peau.

J’ai déchiré son ventre pour naître dans l’angoisse, pour respirer les gaz d’échappements, pour vomir sur vos pieds mon orgueil.

On m’a frappé, giflé, donné la fessée jusqu’à ce que j’ai crié « PRESENT »

J’ai signé sur le cahier de registre :

avec fierté…"

Riahi Tarek, X system, Edition Le Phoenix, Casablanca, 2017, P 23

Dixième coup de gueule

"Agenouillez-vous pauvres esprits. Faites briller vos sangles en plaqué or et tenez vos œillères en cuir bien droites avec vos mains. Sucez vos têtières de luxe en attendant la liberté.

Ils vont passer les seigneurs, les faux sauveurs et bons paroliers.

Transpirez dans les rues bétonnées pour toucher la sainteté d’un grillage. Courez pour paraître proches de votre Messie qui roule avec fanfares et parades de clochards savants. Donnez la patte si vous êtes avides d’une friandise.

Vous le sentez au fond de vous, n’est-ce pas ? Le leurre, le mensonge vieux comme votre esclavage".

