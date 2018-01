"Maghreb Mobile Expo": Le 1er Salon de l'écosystème mobile et de l'internet des objets

Sous le slogan "Tous connectés pour innover", la première édition du Salon "Maghreb Mobile Expo" sera organisée les 20, 21 et 22 février au Palais de la Culture d’Alger. Une cinquantaine exposants spécialisés dans les nouvelles technologies, en provenance de huit pays, prendront part à cet événement, organisé par Be Smarts Services.

La première édition du Salon "Maghreb Mobile Expo" (MM Expo) aura finalement lieu les 20, 21 et 22 février au Palais de la Culture d’Alger. Ouvert au grand public, l’évènement est un rendez-vous incontournable pour les entreprises, les chercheurs, les développeurs et les porteurs de projets dans les domaines des nouvelles technologies.

"Opérateurs téléphoniques, constructeurs de smartphones, représentants de marques, startups, banques, sociétés d’assurances, business angels, universités et instituts spécialisés, incubateurs, clubs scientifiques, presse et medias numériques sont conviés à prendre part à cet événement", affirment les organisateurs.

Parmi les objectifs assignés au 1er MM Expo : "Réunir la communauté mondiale du mobile", "Mettre en valeur l’innovation technologique dans le domaine mobile et télécommunication", "Tisser des relations industrielles durables entre les parties prenantes et les leaders de la région", "Découvrir les dernières innovations contemporaines et technologiques dans le domaine", et "Encourager les startups en Algérie".

Cette première édition du Maghreb Mobile Expo va particulièrement focaliser sur l'internet mobile. L’essor que connaît cette dernière, depuis le lancement de la 3G et de la 4G, les usages grandissants des smartphones et des tablettes, que ce soit pour l’accès à l’information, à la météo et l’état des routes, ou pour se connecter aux réseaux sociaux, l’envoie et la lecture des emails, les jeux, ou même utiliser des applications de santé, justifient pleinement cette focalisation. De plus en plus de jeunes développeurs algériens mettent sur le marché des applications mobiles, souvent destinés à des usages en Algérie.

L’entrée en vigueur très attendue du paiement en ligne renforcera davantage ces usages mobiles, et l’écosystème numérique qui va se constituer autour.

Le Salon Maghreb Mobile Expo va accueillir une cinquantaine d’entreprises de neuf pays dont l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, la France l’Espagne, la Roumanie, la Chine, l’Afrique du sud, et le Portugal. On notera également la présence d’un représentant de l’association mondiale des opérateurs mobiles (GSMA). La société Kepler Technologies présentera des solutions de sécurité dans le domaine bancaire au cours de laquelle une "transaction sera réalisée en direct". Spécialisée dans la sécurité, la startup algérienne GeniuDZ présentera une application de "M-Learning", destinée aux parents qui veulent constamment être informés de la progression scolaire de leurs enfants, via des notifications émanant des enseignants. Dans le domaine de l’Internet des objets (IoT), la société tunisienne MP Sofprésentera ses produits et solutions. D’autres entreprises comme Condor Electronics, Emploitic, COSOFT, Android DZ, seront également présentes.

Une diversité de thèmes

Le salon sera organisé autour de sept principales thématiques centrées sur la mobilité. Il s’agit de "M-Security", "M-Finance", "M-Learning", "M-Cloud", "M-Marketing", "M-Collaboration" et l’Internet of Things (IoT).

"Pour la première fois en Algérie, un représentant de GSMA, l’association mondiale des opérateurs mobiles, sera présent au MM Expo. C’est Mohamed Abbes, le responsable de GSMA pour la région MENA qui sera présent pour parler du "Futur Technologique", assure Saïd Benmesbah, de la société Be. D’autres conférences seront au menu. La "transformation digitale ", sera évoqué par Yacine Rahmoun, de Casbah Business Angels, "l’Internet des objets", par Rachid Nourine, DG de l’INPTIC, le "mobile security" par Abdel Dahmana, expert international en cybersécurité, et le "M-Finance" par Abdelkader Salhi, de la société Kepler Technologies.

Outre le soutien du Ministère de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique (MPTTN), l’Agence Nationale de Promotion et de Développement des Parcs Technologiques (ANPT), l’incubateur national de startups technologiques, est le principal partenaire de cet évènement. A ce titre, plusieurs startups du domaine des TIC participeront au Salon pour y présenter leurs innovations au grand public, aux entreprises et aux experts. L’entreprise MEDIA NET est le sponsor Gold du Maghreb Mobile Expo 2018.

