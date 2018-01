Pluie, grêle et rafales de vent sur les régions côtières et proches côtières (BMS)

Rain drop on car glass close up background. | golfcphoto via Getty Images

Des averses de pluie, accompagnées parfois d'orages et de grêle, affecteront les régions côtières et proches côtières du Centre-Est et de l'Est à partir de cette fin d'après-midi, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l'Office national de météorologie.

Les wilayas de Tizi Ouzou et Boumerdes sont concernées par ce BMS dont la validité s'étale de jeudi (18h00) à vendredi (12h00) avec des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement 30 mm.

Les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, ainsi que le nord de Sétif, le nord de Guelma et le nord de Souk Ahras seront aussi touchés par ces pluies à partir de Jeudi (18h00) à samedi (00h00) avec des cumuls estimés à 40 mm.

Ces wilayas connaitront également des rafales de vent sous orages.

