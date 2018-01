Harvey Weinstein giflé et insulté dans un restaurant

PEOPLE - "Gros tas de m****!" Trois mois après l'explosion de l'affaire Weinstein, l'ancien producteur star d'Hollywood continue de se terrer loin de l'attention médiatique. Il fuit tant que faire se peut les paparazzi et leurs appareils photo, mais cela ne l'empêche pas de continuer à faire les gros titres de la presse people.

C'est ainsi que TMZ a révélé ce mercredi 10 décembre des images de l'homme de 65 ans, giflé et copieusement insulté par le client d'un restaurant de Scottsdale, dans l'Arizona. Son agresseur, un certain Steve a confié qu'il voulait au départ simplement prendre une photo avec le producteur, mais qu'éconduit par ce dernier, il a perdu ses nerfs, lui lâchant une bordée d'injures et le giflant à deux reprises du revers de la main.

Steve a ensuite raconté qu'il était un peu éméché au moment de l'altercation, et qu'il avait demandé à un ami de filmer son agression contre Harvey Weinstein. Selon les informations obtenues par la publication américaine TMZ, le producteur a quitté le restaurant sans faire appel à la police.

