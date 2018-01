Comment éviter la grippe saisonnière? Voici les conseils du ministère de la Santé en vidéo

Boire beaucoup d'eau permet à la muqueuse nasale de ne pas se dessécher. Elle forme une barrière immunitaire contre les microbes. Donc si elle est en mauvais état, les virus entrent plus facilement. Vous pouvez aussi utiliser une solution saline vendue en pharmacie..

Les protéines permettent la formation d'anticorps qui combattent les infections. Il convient d'ingérer 1 gramme de protéine par kilogramme de poids. Par exemple, si on pèse 70 kilo, il est recommandé de manger 70 grammes de protéine par jour.

Certaines mesures d'hygiène doivent être appliquées avec sérieux. Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l'eau. Lorsque vous éternuez, dirigez votre visage à l'intérieur de votre coude. Et en cas de symptômes d'une infection (diarrhée, fièvre, etc.), restez à la maison.

Un supplément vitaminique comblera les besoins du corps en nutriments essentiels. Les vitamines A, B6, C et E stimulent le plus les défenses immunitaires. Misez aussi sur les oligoéléments comme le zinc ou le sélénium, ils favorisent la multiplication des globules blancs.

L'ail est un condiment connu pour lutter contre les infections. On recommande d'en prendre 800 à 1600 mg par jour. L'isolat de lactosérum est un liquide qui se produit pendant la fabrication du fromage. On le trouve en poudre dans les magasins d'alimentation naturel. Il combat efficacement les infections.

Le stress nuit directement à la formation et à l'action des globules blancs. Il augmente aussi le niveau d'hormones du stress et affaiblit le système de défense immunitaire. Prenez le temps de vous calmer et de bien respirer.

Une bonne nuit de sommeil est idéale pour renforcer son système immunitaire et se prémunir contre les virus. La fabrication des globules blancs a surtout lieu pendant les moments de sommeil.