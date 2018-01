Le CES de Las Vegas interrompu par...une coupure d'électricité

TECHNOLOGIE - Quel est le pire incident technique qui puisse arriver à un salon dédié à la technologie et à l'électronique? Une coupure de courant, bien sûr: c'est exactement la délicate expérience vécue par le CES (acronyme de Consumer Electronics Show) de Las Vegas, le plus grand rendez-vous des amateurs de gadgets et de technologies innovantes au monde durant son deuxième jour d'ouverture, mercredi 10 janvier (voir la vidéo en tête d'article).

Un incident d'autant plus embarrassant que l'incident est intervenu en plein milieu de la journée, alors que des milliers de visiteurs se pressaient dans les allées. NV Energy, la compagnie électrique opérant sur le site du CES, a estimé le temps de réparation à deux heures, a rapporté le site internet Cnet. Une durée d'intervention qui viendra s'ajouter au temps de redémarrage des ordinateurs, écrans, robots et gadgets branchés sur le secteur qui ont tous subi un arrêt prématuré.

Les technophiles et les très nombreux journalistes accrédités pour participer à l'événement auront finalement dû attendre 15h heure locale (minuit en France) pour voir le courant revenir totalement.