La cybersécurité à l'heure de l'automatisation

double exposure, businessman is touching scan identity to open hologram and unlock data online global to link viral information, cybersecurity technology background. | JoZtar via Getty Images

Cela fait plus de 50 ans que le premier message a été envoyé via l’Arpanet, le réseau pionnier de l’Internet d’aujourd’hui. A cette époque, le besoin de surveiller une activité suspecte était quasiment nul. La confiance régnait dans l’environnement du Net, et aucune inquiétude concernant le piratage des données, n’était visible sur la toile. Durant ces quatre dernières décennies, les technologies ont envahi le Net pour le transformer en une véritable machine de l’économie numérique. Ainsi, l’intégralité des données stockées dans les ordinateurs des internautes est convoitée aussi bien par des hackers que des agences gouvernementales.

Ce flux de données est convoité par l’ensemble des acteurs de l’économie réelle comme les agences de marketing et sociétés spécialisées dans la publicité digitale, ainsi que les agences de renseignement qui s’intéressent au sujet de l’espionnage de masse des populations. Les spécialistes de la sécurité numérique recensent plus de 300.000 échantillons de virus et de malwares par jour. Ce qui constitue une véritable menace que l’être humain n’a toujours pas levée.

Cette menace concerne le vol de données de consommation telles que nom, adresse électronique, adresse du domicile, date de naissance et informations d'identification des cartes de crédit et de santé. Ces failles sécuritaires sont également aggravées par le manque de chiffrement dans le transport de ces données sur la toile.

Plus de 70 % des terminaux n’utilisent pas le cryptage lors du téléchargement des mises à jour logicielles et aucune précaution n’est relevée pour éviter une interception massive des données par les pirates informatiques. C’est pourquoi, l’intervention humaine dans la surveillance de l’Internet commence à montrer ses limites. Des voix d’experts ont proposé l’alternative de la machine intelligente pour effectuer cette épineuse tâche.

Aujourd’hui, les ordinateurs sont beaucoup plus rapides et utilisent des softwares quasiment dépourvus de tout bug. Migrer donc vers la sécurisation numérique par une automatisation du procédé peut s’avérer plus efficace que l’intervention humaine. Automatiser la sécurité du Net est un domaine à expertiser dans les plus brefs délais. A l’avenir, tout internaute aura sa clé de chiffrement automatisée, la manière de l’utilisation de son terminal est dictée par un logiciel automate et même le développement d’applications risque d’être encadré par un automate.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.