Le ministère de l'Intérieur émet un communiqué en tamazight

Le ministère de l'Intérieur a émispour la première fois un communiqué en langue tamazight, afin d'annoncer ce mercredi 10 janvier 2018 le début des inscriptions pour l'accomplissement du hadj au titre de l'année 2018 à partir de demain, 11 janvier, jusqu'au 31e jour du même mois en cours.

L'émission par le ministère de l'Intérieur de ce communiqué à propos de la saison 2018 du hadj intervient une semaine après la consécration de Yennayer journée chômée et payée dès ce 12 janvier. Une mesure qui "s’inscrit au titre de la mise en oeuvre des décisions prises par le Président Bouteflika, pour la promotion de l’amazighité".

Le Secrétaire général du Haut commissariat à l’Amazighité (HCA), Si Hachemi Assad, avait déjà affirmé dimanche à Adrar que plusieurs ministères devront établir des documents en langue amazighe.

"Il s’agit des documents des ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT), des Ressources en eau (RE), de l’Energie, des Transports, de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique qui auront à établir des documents en caractères et terminologies amazighs", a déclaré à l’APS le SG du HCA.

Dans son communiqué, émis également en arabe, le ministère de l'Intérieur a expliqué que "les inscriptions pour l'accomplissement du Hadj au titre de l'année 2018 débuteront jeudi 11 janvier et se poursuivront jusqu'au 31 janvier", a précisé le ministère, rappelant sa décision fixant le délai permettant d'accomplir de nouveau ce rite, à sept (7) ans au lieu de cinq (5) précédemment afin de "donner une chance à tous les candidats lors du tirage au sort".

Les inscriptions s'effectueront directement sur le site internet du ministère de l'Intérieur à toute heure et tous les jours de la semaine, a précisé le communiqué, ajoutant que les personnes qui ne disposent pas de connexion internet, peuvent s'inscrire au niveau du siège de leur commune de résidence durant les jours ouvrables et pendant les heures de travail.

Les candidats doivent renseigner le formulaire mis à leur disposition sous réserve d'avoir 19 ans et plus à la date d'inscription et de n'avoir pas accompli le hadj durant les sept (7) dernières années, soit depuis 2011.

Le nombre d'inscriptions précédentes et consécutives durant les 10 dernières années doit également être mentionné.

Le ministère de l'Intérieur informe, en outre, l'ensemble des citoyens que la clôture des inscriptions est fixée au mercredi 31 janvier 2018 et que le tirage au sort aura lieu le samedi 10 février 2018.

LIRE AUSSI: Les factures d'électricité et de gaz prochainement en tamazight

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.