James Franco répond aux accusations de harcèlement et d'agression sexuelle

PEOPLE - Sa soirée a été sans accrocs: aux Golden Globes, James Franco a remporté le prix du "meilleur acteur dans une comédie" pour "The Disaster artist", un film qu'il a lui-même réalisé. Sauf que... ce soir-là, les acteurs de l'industrie cinématographie avaient majoritairement revêtu des habits noirs et un pin's "Time's up", du nom du mouvement créé pour protester contre le harcèlement sexuel et les inégalités .

Ce détail n'a pas échappé à tout le monde: Ally Sheedy, qui a travaillé avec l'acteur, et d'autres femmes l'ont accusé d'agression sexuelle et ont jugé son pin's "Time's up" d'autant plus déplacé. Dans le "Late Show" de Stephen Colbert, James Franco a répondu à ces accusations, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. "Les choses que j'ai entendues ne sont pas exactes, mais je soutiens les gens qui s'expriment", a tenu à préciser l'acteur.

En 2014 déjà, l'acteur avait fait face à des accusations anonymes sur Internet: des captures d'écran compromettantes laissaient penser que James Franco avait tenté de séduire une mineure.