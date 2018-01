Le Festival Art Danse, propose chaque année, à Dijon et en région Bourgogne-Franche-Comté, une programmation axée sur la scène chorégraphique actuelle et ses plus éminents acteurs. Cette année, l'événement fête son 30ème anniversaire en accueillant 20 compagnies avec plus de 400 spectacles, du 11 janvier au 9 février prochains.

Au cœur de la riche programmation de cette édition 2018, le festival proposera quatre créations artistiques inédites réalisées en 2018, parmi lesquelles "Swing Museum", la dernière création chorégraphique signée Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, qui sera présentée le 5 février prochain au théâtre Mansart à Dijon.

La pièce composite et jeune public mêle danse, vidéo, texte et sculptures mouvantes. Elle explore la relation entre les sculptures qui reprennent les formes des culbutos de notre enfance et le corps du danseur soliste, ici Jim Couturier.

Le danseur interprète un gardien de musée faisant un rêve éveillé dont il nous offre le spectacle. Les sculptures incarnent quant à elles les créatures, les personnages ou les marionnettes qui animent ce rêve: celui d'un musée dansant dans lequel les œuvres prennent vie.

Hela Fattoumi et Eric Lamoureux ont fondé la compagnie Fattoumi/Lamoureux en 1988 et ont remporté de nombreux prix prestigieux notamment pour leurs pièces "Husaïs" (1989) et "Après-midi" (1990), qui ont propulsé le duo franco-tunisien parmi les chorégraphes majeurs de la scène contemporaine et ont participé à leur reconnaissance internationale.

Hela Fattoumi et Eric Lamoureux ont depuis réalisé de nombreuses représentations à succès comme "Fiesta" en 1992 pour le Festival d'Avignon ou encore "Stèles" commandé par le musée du Louvre en 2009. Ils ont aussi assuré la direction de plusieurs organisations d'envergure comme la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (2001) ou le Centre national de Caen (2004). Ils sont les directeurs du Centre Chorégraphique National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort (CCNFCB) "VIADANSE", depuis 2015.

Avec "Swing Museum", Hela Fattoumi et Eric Lamoureux signent leur première création destinée au jeune public.

La représentation est également à l'affiche du festival international jeune public MOMIX à Kingersheim (7 et 8 février prochains) et de MA, Scène nationale de Montbéliard (27 février au 3 mars 2018).

