L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire: Home white Home

En ce début d'année frisquet, le linge de maison immaculé de blanc, nous lance un appel du pied. On est attiré par sa prestance indémodable, par ce symbole de neutralité et d'éclat. Un classique dont la mission est de sublimer les tons de notre pièce et de créer des contrastes tranchés. Un ascendant pur et intemporel, qui donne la sensation de multiplier nos mètres carrés ! Le blanc dépose une empreinte douce, sincère et révèle l'âme de notre Home Sweet Home Ce qui nous pousse à mettre au placard les couleurs ternes et ennuyeuses.

À table !

En cuisine, le blanc intensifie le caractère du bois et l'authenticité du fer forgé. L'élégance d'une nappe en lin agit à la manière d'une robe haute couture. Pas besoin de fioriture ostentatoire pour la flatter ! On choisit des accessoires pointus pour l'agrémenter, comme de la vaisselle en porcelaine à liserés, des coupes de champagne grand siècle ou un bougeoir en verre lumineux. Et pour une note festive, on pense aux serviettes en papier à texte décalé!

Rêver

Pour des nuits mélodieuses et des réveils dignes des Hamptons, rien de tel qu'une housse de couette opaline alliée à la noblesse du lin. Le style s'invite dans notre chambre et nous assure un teint frais dès le petit matin ! Des oreillers aux rayures sucrées, le design graphique d'un édredon moelleux et la dégaine d'un panier en osier dressé au pied du lit, viennent parfaire le look d'une chambre contemporaine et cosy.

Se lover

La pluie s'agite et les feuilles composent une valse rousse derrière vos fenêtres. Une folle envie de se blottir au chaud pour admirer le spectacle nous envahit. Un mug de thé chaud dans une main, on s'installe en boule sur notre canapé, enveloppé d'un plaid blanc en laine et alpaga. Plaid, qui deviendra inconsciemment le meilleur ami de nos longues soirées d'hiver. Des coussins aux allures ethniques habillent avec tact et fantaisie nos assises.

Le plaisir des yeux

En matière de décoration, le blanc s'impose par touche et nuance notre pièce à vivre. Il s'infiltre dans un tapis à l'inspiration berbère ultra-branchée, dans nos rideaux mélangé lin et coton au tomber flou et imposant. Le blanc se faufile également dans le stylisme d'une bougie minimaliste aux senteurs fruitées ou sur un panier de rangement boule en jonc de mer. Ce ton universel apporte sérénité et quiétude dans le chahut de nos vies pressées. On signe!

