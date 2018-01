Province Al-Haouz: Décès d'une femme suite à l'effondrement du toit d'une maison en pisé

ACCIDENT - L'effondrement, mercredi, du toit d'une maison en pisé à Douar Zroun, dans la commune de Tighedouine (province d'Al-Haouz), suite aux importantes chutes de neige qu’a connues la région, a causé la mort d'une femme qui se trouvait seule dans sa demeure, apprend la MAP auprès des autorités locales.

Selon la même source, ces derniers ainsi que les services de la Gendarmerie Royale et de la Protection civile sont intervenus pour prendre les mesures nécessaires et apporter assistance et soutien à la famille de la victime.

Ces derniers jours, certaines régions du Royaume ont été confrontées à d'importantes chutes de neige, notamment sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas, le Rif et les hauts plateaux de l’Oriental.

Face à la vague de froid que connaissent les régions montagneuses du Maroc, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a entamé le 6 janvier, sur instructions royales, son programme d’interventions humanitaires dans le cadre de l’opération Grand froid-Hiver 2018.