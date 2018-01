Voici la couleur de cheveux HOT de 2018

Le gris métal sera la couleur hot de l'année 2018. Pourquoi? Les stars l'ont déjà adoptée et elle commence à inonder les réseaux sociaux. Un hashtag: #SilverHair

Le gris, ce n'est pas une nouveauté, cela fait déjà plusieurs saisons que cette nuance qu'on a si longtemps fui parce que synonyme de couleur de la maturité est l'une des plus convoitées. Mais en 2018, ce fameux gris se fait métal.

L'une des premières à avoir sauté sur cette coloration, c'est Kim Kardashian - et qu'on le veuille ou non, la star de la téléréalité est clairement une beautista plus qu'avertie.

Un gris qui convient aussi bien aux chevelures longues qu'aux carrés plus courts. Sur crinières lissées ou ondulées, elle dessine des looks dans le coup.

2018 sera "métallique" ou ne sera pas!

🌑Saturation 0🌑 Une publication partagée par Los Angeles | Hairstylist (@shurie) le 9 Janv. 2018 à 7 :43 PST

Une autre preuve s'il en faut que le gris métal sera la référence couleur de l'année? L'Oréal Pro a sorti une gamme intitulée "Metals", c'est dire! À demander dans vos salons préférés.

Pour celles et ceux qui auraient peur du gris, sachez que les colorations de manière générale prendront des accents de métal.

Envie de changer de tête en 2018?

