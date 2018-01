Communauté algérienne à l'étranger: les modalités d'acquisition de logement en Algérie fixées

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a, désormais, fixé les modalités d'acquisition de logement promotionnel public (LPP) en Algérie pour les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, a annoncé l'APS mardi 09 janvier 2018.

Dans une note d'information adressée à la communauté algérienne et dont l'APS a obtenu mardi une copie, le ministère a expliqué que ces logements sont destinés aux acquéreurs non résidents (en Algérie) qui ne possèdent pas ou n'ont pas possédé en qualité de propriétaires, ni eux ni leur conjoint, sur le territoire national un bien à usage d'habitation, à l'exception d'un logement de type F1, un lot de terrain à bâtir et qui n'ont pas bénéficié d'une aide financière de l'Etat pour l'acquisition ou la construction d'un logement.