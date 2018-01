Alger: environ 140 tonnes de pain collectées en 2017

Plus d'un million de tonnes de déchets ménagers et environ 140 tonnes de pain ont été collectés en 2017 dans la wilaya d'Alger, ont indiqué mardi des responsables des entreprises Net Com et Extranet spécialisées dans la collecte des déchets au niveau de la capitale.

Le Directeur des études et du développement à "Extranet", Bouteldja Karim, a indiqué que plus de 600.000 tonnes de déchets ménagers ont été collectés durant l'année 2017, soit une augmentation de 4.45% par rapport à l'année 2016 où plus de 580.000 tonnes d'ordures ménagères ont été collectées.

De son côté, la chargée de communication à "Netcom", Nassima Yaakoubi a précisé que plus de 450.000 tonnes d'ordures ménagères avaient été ramassées au niveau de 26 communes.

L'entreprise de nettoyage Extranet a collecté environs 105 tonnes de pain au niveau de 31 communes, tandis que Net Com a collecté 34 tonnes de pain au niveau des autres communes.

M. Bouteldja a souligné que la moyenne quotidienne des déchets collectés a atteint plus de 1 640 tonnes/jour en 2017, alors qu'en 2016, la moyenne quotidienne de cette matière avait dépassé 1 570 tonnes/jour soit une hausse de 4.27%, tandis que la quantité moyenne de déchets par personne a atteint 0.74kg/jour

Le même responsable a indiqué que la quantité d'ordures ménagères collectées durant le mois de ramadhan de l'année 2017 a dépassé 57.000 tonnes, enregistrant une hausse de 12.3% par rapport à la même période de l'année dernière où 50.523 tonnes de déchets avaient été collectés.

Concernant les statistiques du tri sélectif, du recyclage et de la récupération, M. Bouteldja a fait savoir que durant l'année 2017, plus de 2.430 tonnes de carton et de papier, 102 tonnes de plastique et 60 tonnes de pneus inutilisables avaient été collectés.

M. Bouteldja a ajouté que l'entreprise procède au tri des déchets ménagers collectés sachant que 108 unités de tri sélectif ont été installées et 4 sites de recyclage et de collecte ont été aménagés à Rouiba, Reghaia, Zeralda, Hamiz et Dar El Beida.

M. Bouteldja a précisé que l'opération d'enlèvement et le transport des déchets s'effectue au quotidien à raison de deux fois par jour, au niveau de 31 commune hors le tissu urbain de la capitale sur une superficie de 657 Km² et une population de 2300.000 habitants. Cette opération est accompagnée d'un plan de récupération des déchets recyclables au niveau des communes à forte densité et à forte activité commerciale.

M. Bouteldja a révélé que durant l'exercice 2017, il a été procédé à l'acquisition de nouveaux engins dont 7000 conteneurs et des camions de différents modèles. Les résultats positifs obtenus, durant 2017 à travers les 31 communes et les 7 unités opérationnelles, sont le fruit de l'organisation judicieuse et du suivi permanent de nos services des opérations d'enlèvement, a t-il affirmé.

Pour sa part Mme Nassima Yakoubi (Net Com) a indiqué que plus de 450.000 tonnes des déchets domestiques, ont été collectés sur une superficie de 1680 Km², durant l'année 2017.

S'agissant du tri sélectif, l'entreprise Net Com a aménagé plus de 80 centres de tri parallèlement à la mise en place de bacs de différentes couleurs réservés à la collecte du pain, des produits organiques et des cartons à divers endroits de la capitale. En outre, 7 sites ont été dédiés à la récupération des déchets (Rachid Kouache, Lallahoum, la Casbah, Oued S'mar et Kouba).

Elle a rappelé que les opération de tri sélectif ont permis, durant l'année 2017, la récupération de 1500 tonnes de papier et de cartons et 25 tonnes de plastique.

