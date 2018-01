Mode: Rimass, la nouvelle marque tangéroise à suivre

MODE - Née pour parler à des femmes libres, sûre d’elles, à la fois douces, sensuelles et terriblement impertinentes, Rimass est la nouvelle marque marocaine à suivre. Bien connue des modeuses tangéroises, l’enseigne fondée par Soufiane Lafkih a tout bon. Un style sobre, des lignes épurées et un brin de légèreté pour égailler le tout, voilà la recette de ce jeune marocain de 31 ans. Cap sur une petite marque qui a tout d’une grande.

Lauréat de l’ESMOD Paris, Soufiane Lafkih a choisi de démarrer sa carrière en design textile malgré une formation en création mode. Ayant fait ses armes notamment chez Jean Paul Gaultier lors d’un stage de fin d’étude, au cours duquel le jeune marocain s’initie aux préparations de collections Couture, Soufiane développe son sens du détail. Une expérience riche qui nourrira son esprit curieux pour les matières et le design textile.

Une fois sa formation terminée, le jeune designer décide de rentrer au Maroc. Après quelques années au sein de l’équipe de design du groupe de création mode pour enfants Nest People, Soufiane se lance dans le design textile, collaborant ainsi avec plusieurs bureaux de développement pour de nombreux industriels marocains en textile. Conscient du potentiel et du savoir-faire marocain en mode, il décide alors de lancer une marque de prêt-à-porter locale qui donnera plus tard naissance à la marque Rimass.

"En 2016, Rimass Clothing a entamé son exploitation en démarrant l’activité de son studio de création et développement. Il nous a fallu plus d’une année pour rallier le processus d’étude, de création pour ouvrir notre première boutique en juillet 2017 au Tanger City Mall", nous explique Soufiane Lafkih.

Avec le denim et le cuir comme matières de prédilection, la marque dispose d'une ligne phare intitulée "Mesk Lil". "Cette ligne se nourrit d'inspirations locales et aspire à une mode universelle, en parfait alignement avec les tendances phares de chaque saison. Nous avons voulu donner un esprit rock/rebel qui nourrira un 'state of mind' chez les adeptes qui s’identifieront facilement à la marque", précise le fondateur.

Rimass est le choix d’un prénom qui lui tient à cœur. "En décomposant le nom, on obtient Rim qui signifie la gazelle et Mass qui signifie diamant".

Après l'ouverture au Tanger City Mall, la marque s'apprête à ouvrir un deuxième magasin dans la ville du détroit. "Nous sommes également en prospection pour de futures ouvertures à Casablanca et Rabat", conclut le fondateur de la marque.