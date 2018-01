ALIMENTATION - Les mauvaises habitudes dans nos assiettes. Voilà le sujet qu'a voulu traiter un photographe basé en Californie dans une série de portraits pour le moins singulière. Entre 2015 et 2017, Gregg Segal a sillonné les quatre coins du monde pour demander à des enfants de noter scrupuleusement ce qu'ils avaient mangé pendant une semaine.

Le but de ce journal alimentaire étant de réaliser un portrait de chacun de ces enfants, posé au milieu de toute la nourriture qu'il a ingurgité pendant sept jours. Le principal souci du photographe lorsqu'il s'est lancé dans ce projet à l'échelle mondiale intitulé "Daily bread" pour "pain quotidien" était de sensibiliser aux mauvaises habitudes alimentaires des enfants.

Certains des 42 portraits réalisés dans ce projet sont publiés au compte-goutte depuis plus d'un an sur le compte Instagram de l'artiste.

"Je me suis concentré sur les habitudes alimentaires des enfants, qui s'instaurent dès le plus jeune âge, durent toute la vie et mènent parfois à des problèmes de santé chroniques comme le diabète, des maladies du cœur et le cancer du colon", déclare Gregg Segal dans un long format du Time Magazine le 4 janvier dernier.

De nationalité américaine, Gregg Seggal évoque également le manque de vigilance apportée à l'alimentation des enfants dans son pays, il affirme même que "le taux d'obésité aux États-Unis est en perpétuelle croissance. Il y a quarante ans, un enfant sur quarante était obèse. Aujourd'hui, il y en a dix sur quarante."

Pour lui, lorsque les enfants doivent se débrouiller seuls pour s'alimenter, le risque de tomber dans la malbouffe est important. "Si un des parents ou grands-parents s'occupe de la cuisine, les enfants sont en meilleure santé", assure-t-il dans le Time.

Ce que Gregg Seggal voudrait que l'on retienne de cette série de portraits n'est autre qu'un message de mobilisation pour faire changer les choses. "Le but profond de "Daily Bread" est de catalyser le changement et d'être un vecteur de croissance pour une communauté qui est en passe de revoir son alimentation", déclare-t-il dans le Time Magazine.

Toutes les photos ne sont pas visibles sur le compte Instagram du photographe, mais elles ont été publiées dans leur intégralité sur le site internet officiel de Gregg Seggal.

En 2014, le photographe américain mettait déjà en scène la consommation hebdomadaire de ses sujets. Dans la série de portraits "7 days of garbage", Gregg Seggal immortalisait des Américains posant au beau milieu des quelques 14 kilos d'ordures hebdomadaires que chacun d'entre eux produit. Relayée par Le Monde ce travail, cette série de portraits avait déjà les mêmes codes esthétiques que "Daily bread". Elle est visible sur le site internet de Gregg Seggal.