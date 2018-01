Sétif: le GICA met en service une nouvelle plate-forme numérique pour fidéliser sa clientèle

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) a mis en service lundi à partir de la société des ciments d’Ain El Kebira (SCAEK), au Nord de Sétif, une nouvelle plate-forme numérique pour fidéliser sa clientèle, indique l'APS.

S’exprimant en marge d’une présentation d’offres de services aux clients du groupe, concernant ce portail numérique, organisée dans la cimenterie d’Ain El Kebira, le responsable du service partenariat, commerce, marketing et communication du Groupe, Azzeddine Asfirane, a indiqué à l’APS que cette procédure vise à "se rapprocher davantage du client dans le cadre du projet-client lancé par GICA, et ce, en partenariat avec le centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD)."

Le même responsable a expliqué qu'il s'agit d'une base de données considérée comme "première en son genre" dans le secteur du ciment en Algérie, et qui permettra, selon lui, aux clients du Groupe de "consulter à distance les calendriers d'expédition du ciment, les quantités livrées, les factures, mais aussi procéder à la formulation des demandes, des propositions et des préoccupations, et ce, sans avoir à se déplacer dans les 12 unités de GICA implantées à travers le pays, avec pour objectif d’améliorer la relation entre le Groupe, ses filiales et ses clients."

Dans ce contexte, M. Asfirane a souligné que ce portail vient en réponse également aux aspirations de développer un plan de communication évolutif et multicanal incluant les e-mails, les téléphones et les correspondances écrites avec les clients et les partenaires de GICA et d’orienter la stratégie du Groupe en fonction des besoins de ses clients à travers les interactions enregistrées au niveau du portail.

"Cela permettra à l'utilisateur de relier les informations générées par le site aux plans opérationnels et aux processus décisionnels", a précisé le même responsable, ajoutant que ce portail numérique permettra également la centralisation des informations sur le client, afin de répondre au mieux à ses besoins et ouvrir, à ce propos, de nouveaux horizons pour la modernisation et la numérisation des services du Groupe GICA et ses filiales.

Faisant savoir que cette technologie moderne concernera, dans une première étape, les clients des cimenteries pilote d’Ain El Kebira (Sétif) et Chlef, dans le cadre du projet de la "charte client", le responsable du service partenariat, commerce, marketing et communication de GICA a souligné que cette procédure sera généralisée, dans un proche avenir, aux autres filiales du Groupe industriel des ciments d’Algérie.

M. Asfirane a révélé, en outre, que le Groupe GICA a réalisé, en 2017, une production "record" de ciment, pour la troisième fois consécutive, de 13 950 660 tonnes contre 12 604 454 tonnes en 2016, soit une augmentation de 11%, renforçant ainsi sa position de leader dans l'industrie du ciment en Algérie.

Il a ajouté que ceci est le résultat de l'entrée en service, durant le premier trimestre de l’année 2017 de la deuxième ligne de production de la cimenterie d’Ain El Kebira qui a produit 1 507 186 tonnes supplémentaires, ce qui a permis d'accroître la production, au cours de cette même année, à 2,9 millions de tonnes.

Selon cette même source, le Groupe GICA ambitionne de faire partie des "grands Groupes industriels" en produisant 20 millions de tonnes de ciment par an à l’horizon 2020, après avoir réceptionné les cimenteries de Béchar et Oum El Bouaghi, et finalisé l'extension des capacités de production des unités de Chlef et Zehana.

Il a souligné, par ailleurs, que des actions sont en cours en vue de mettre en œuvre les directives des autorités pour rechercher des marchés étrangers pour l'exportation du ciment, d’autant que le Groupe a contribué de manière significative à répondre aux besoins du marché national s’agissant de ce produit stratégique.

Quant à la rencontre d'aujourd'hui, elle a porté sur l’utilisation des différentes étapes du portail électronique, expliquée par deux ingénieurs du Groupe, qui ont procédé à une application de simulation en présence de représentants de nombreux clients, de cadres et de directeurs commerciaux de toutes les filiales de GICA réparties à travers le pays, ainsi que divers partenaires dans ce domaine.

De son côté, Fodil Adouani, directeur général-adjoint de l’entreprise de distribution des matériaux de construction (EDIMCO), filiale du Groupe des industries locales de Sétif et l’un des plus importants clients du Groupe GICA, a salué la mise en service de cette nouvelle plate-forme numérique disant à ce sujet : "Nous serons désormais en mesure de suivre toutes les transactions entreprises avec le Groupe et ses unités".

