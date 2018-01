La neige sur les dunes de Ain Sefra fait le bonheur des enfants

La neige sur les dunes de Ain Sefra ne fait pas que le bonheur des photographes en quêt d'images exceptionnelles poutr faire les unes des magazines et des journaux télévisés du monde.

Dans cette vidéo de Bachir Hadji publiée par la page facebook Algérien Desert Tourism, que nous reproduisons ci-dessus, la joie de ces écoliers est quasi communicative. Heureux de faire du ski cette fois-ci non pas sur les sables mais sur de la vraie neige, est un vrai plaisir pour les yeux.

D'autres images ont été postées sur les réseaux sociaux mettant en avant des paysages féeriques.

