"Imagine" de John Lennon, interprétée par ces jeunes en langue des signes tunisienne (Parce que oui, il y a une langue des signes tunisienne)

On peut maintenant dire de la chanson "Imagine" de John Lennon, qu'elle est la première chanson anglaise à être traduite en langue des signes tunisienne.

Initié par l'"Association Voix du Sourd de Tunisie" (A.V.S.T), ce projet artistique tend à faire participer les jeunes sourds-muets à la vie culturelle. La vidéo a été publiée le 1er janvier, en guise de voeux pour l'année 2018.

"Nous voulions faire parvenir la voix de ces jeunes, ces jeunes qui veulent apprendre et qui demandent à être traités de la même manière que tous les autres", a souligné Manel Bergaoui, professeur d'Anglais à l'université, mais qui enseigne aussi la langue des signes tunisienne (TSL).

C'est justement Manel Bergaoui qui a traduit la chanson Imagine, de l'anglais à la langue des signes tunisienne et la langue des signes américaine, interprétée par un groupe de jeunes de l'association, "Notre rêve deviendra réalité en 2018, on espère!", écrivent-ils dans une publication sur Facebook.

Cette vidéo est donc un moyen d'inclusion pour ces jeunes dont l'objectif reste l'égalité et l'inclusion.

"J'ai aussi traduit un film en langue des signes, mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour le réaliser", a signalé Manel.

La langue des signes tunisienne, mélange entre les langues des signes française et italienne, fait toujours l'objet de recherches et de développement, "On n'a toujours pas de dictionnaire de langue des signes tunisienne, par exemple", souligne-t-elle.

