Algérie-Irak: signature prochaine de contrats dans les domaines de l'énergie et des hydrocarbures

Plusieurs contrats seront signés dans les domaines de l'énergie et des hydrocarbures entre le ministère de l'Energie et le ministère irakien du pétrole pour le développement des activités des compagnies pétrolières et leurs expériences, la modernisation des moyens de prospection et la concrétisation des projets communs, a indiqué un communiqué du ministère.

L'approbation de ces contrats a été concrétisée par la signature d'un PV de réunion entre le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni et le ministre irakien du pétrole, Jabbar Ali Al-Lueibi pour des accords de partenariat via des joint-ventures à l'avenir entre le ministère de l'Energie, représenté par le groupe Sonatrach et le ministère irakien du Pétrole, représenté par ses compagnies pétrolières, précise le communiqué.

Les deux parties ont convenu, également, de la création d'une commission de coordination pour la communication et la suivi des conventions, ajoute la même source.

Les deux responsables ont fait savoir que le PV de réunion a porté sur la coopération entre Sonatrach et les entreprises irakiennes de production de gaz en vue d'un meilleur investissement en matière de gaz, de prospection, de production et des usines de pétrochimie et d'engrais.

Ils ont souligné que le PV de réunion vise le développement des activités des compagnies pétrolières et leurs expériences, la modernisation des moyens de prospection et la concrétisation des projets communs dans plusieurs secteurs outre la formation des compétences en matières de commercialisation et de tarification pétrolière. Il s'agit également de développer l'industrie des équipements pétroliers et pétrochimiques en utilisant les technologies modernes.

Il a été convenu, précisent les deux ministres, de renforcer la coopération et la coordination dans le domaine de formation à même de favoriser la qualification des compétences.

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni se trouve à Baghdad dans le cadre d'une visite de travail de deux jours. Il est accompagné au cours de cette visite du P-dg de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, et d'une délégation du ministère et de Sonatrach.

